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«Наплевать»: Ветлицкую не волнуют сплетни 

Рамблер 1 час назад
«Наплевать»: Ветлицкую не волнуют сплетни
Фото: Instagram
Певица Наталья Ветлицкая, вернувшаяся в Россию после долгих лет жизни в Испании, удивлена тем, что в СМИ и социальных сетях обсуждают ее материальное положение.
Вполне логично, что она имеет право на все то, что заработала. Кому какое дело, сколько у меня денег — пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят — наплевать», — цитирует ее слова Teleprogramma.pro.
По информации СМИ, в Испании Наталья трудилась риелтором, что приносило российской звезде неплохой доход.
Однако иметь много имущества, движимого и недвижимого — достаточно обременительно, считает певица. Приходится платить большие налоги, а также следить за тем, чтобы все содержалось в должном состоянии.
На чужбине Ветлицкая не выступала с концертами. А вернувшись на родину, 55-летняя певица решила «тряхнуть стариной» и собирается дать несколько сольных концертов.
Наталья не особенно любит социальные сети и сама в них редкий гость. Зарабатывать деньги, по ее словам, она предпочитает непосредственно творчеством.
Как писал "Рамблер", 55-летняя Наталья Ветлицкая решила расстаться с солнечной Испанией и вернуться в Россию после 15 лет отсутствия.
Как поговаривают злые языки, Ветлицкая решила стряхнуть пыль со своей былой популярности и заработать денег на ностальгирующих поклонниках.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая , Испания
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