«Наплевать»: Ветлицкую не волнуют сплетни

Певица Наталья Ветлицкая , вернувшаяся в Россию после долгих лет жизни в Испании , удивлена тем, что в СМИ и социальных сетях обсуждают ее материальное положение.

Вполне логично, что она имеет право на все то, что заработала. Кому какое дело, сколько у меня денег — пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят — наплевать», — цитирует ее слова Teleprogramma.pro.

По информации СМИ, в Испании Наталья трудилась риелтором, что приносило российской звезде неплохой доход.

Однако иметь много имущества, движимого и недвижимого — достаточно обременительно, считает певица. Приходится платить большие налоги, а также следить за тем, чтобы все содержалось в должном состоянии.

На чужбине Ветлицкая не выступала с концертами. А вернувшись на родину, 55-летняя певица решила «тряхнуть стариной» и собирается дать несколько сольных концертов.

Наталья не особенно любит социальные сети и сама в них редкий гость. Зарабатывать деньги, по ее словам, она предпочитает непосредственно творчеством.

Как писал "Рамблер", 55-летняя Наталья Ветлицкая решила расстаться с солнечной Испанией и вернуться в Россию после 15 лет отсутствия.

Как поговаривают злые языки, Ветлицкая решила стряхнуть пыль со своей былой популярности и заработать денег на ностальгирующих поклонниках.