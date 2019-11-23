Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом

«Совет для Верочки»: Миро предлагает Брежневой развестись

В последнее время в сети идет активное обсуждение проблем в семье Меладзе-Брежневой. Константину приписывается роман с солисткой «ВИА ГРА» Эрикой Герцег

Скандальная блогерша Лена Миро не осталась в стороне от этой темы. В своем ЖЖ она опубликовала пост, назвав его «Совет для Верочки».

Она написала, что крах отношений в звездном семействе очевиден и посоветовала Брежневой не затягивать с разводом.

«Первый звоночек был несколько недель назад, когда всплыли отношения Меладзе и Эрики Герцег. Галушка со всей своей южнорусской дури удалила совместные фотографии мужа, но после одумалась», — пишет Миро.

Лена считает, что певице не следует ни отмалчиваться, ни пытаться отрицать очевидное, поскольку это будет «выглядеть глупо и жалко».

Однако Миро полагает, что Брежнева не готова развестись со своим супругом, и «готова терпеть похождения старого ловеласа».

Причина, по мнению блогерши, в том, что для Брежневой главное в жизни — «присосаться к мужчине, жить за его счет, и в этом она видит успех. Нет солидного мужа — нет и успеха в жизни».

«В общем, нормальный человек бы развелся», — комментирует ситуацию Миро.

Кстати, Брежнева вернула удаленные ранее фотографии на свои странички. Но свидетельствует ли это о том, что кризис прошел?

Как сообщал «Рамблер», ранее Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.