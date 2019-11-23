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Политика

«Совет для Верочки»: Миро предлагает Брежневой развестись 

Рамблер 23 минуты назад
Миро посоветовала Брежневой не медлить с разводом
Фото: Instagram
В последнее время в сети идет активное обсуждение проблем в семье Меладзе-Брежневой. Константину приписывается роман с солисткой «ВИА ГРА» Эрикой Герцег.
Скандальная блогерша Лена Миро не осталась в стороне от этой темы. В своем ЖЖ она опубликовала пост, назвав его «Совет для Верочки».
Она написала, что крах отношений в звездном семействе очевиден и посоветовала Брежневой не затягивать с разводом.
«Первый звоночек был несколько недель назад, когда всплыли отношения Меладзе и Эрики Герцег. Галушка со всей своей южнорусской дури удалила совместные фотографии мужа, но после одумалась», — пишет Миро.
Лена считает, что певице не следует ни отмалчиваться, ни пытаться отрицать очевидное, поскольку это будет «выглядеть глупо и жалко».
Однако Миро полагает, что Брежнева не готова развестись со своим супругом, и «готова терпеть похождения старого ловеласа».
Причина, по мнению блогерши, в том, что для Брежневой главное в жизни — «присосаться к мужчине, жить за его счет, и в этом она видит успех. Нет солидного мужа — нет и успеха в жизни».
«В общем, нормальный человек бы развелся», — комментирует ситуацию Миро.
Кстати, Брежнева вернула удаленные ранее фотографии на свои странички. Но свидетельствует ли это о том, что кризис прошел?
Как сообщал «Рамблер», ранее Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж встречается с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
В своем Instagram Брежнева иронично выразила восхищение тем, что продюсер при сильной загруженности успевает еще и «погуливать».
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Лена Миро , Вера Брежнева
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