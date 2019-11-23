«Сюрприз»: Плющенко купил корову!

Знаменитый фигурист всерьез увлечен загородной жизнью. В домике под Санкт-Петербургом занимается сельским хозяйством его отец, а Евгений часто туда наезжает.

В хозяйстве полно живности — гуси, овцы, свинки. А теперь там появилась еще и буренка.

Животинку показали в анонсе очередной серии «Яна Супер».

«Сюрприз» в виде коровы потряс Рудковскую до глубины души.

Продюсер уже не раз заявляла, что даже ревнует супруга к его увлечению — она –то сама на ферме быстро бы заскучала.