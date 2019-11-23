«Сюрприз»: Плющенко купил корову! 

Знаменитый фигурист всерьез увлечен загородной жизнью. В домике под Санкт-Петербургом занимается сельским хозяйством его отец, а Евгений часто туда наезжает.
В хозяйстве полно живности — гуси, овцы, свинки. А теперь там появилась еще и буренка.
Животинку показали в анонсе очередной серии «Яна Супер».
«Сюрприз» в виде коровы потряс Рудковскую до глубины души.
Продюсер уже не раз заявляла, что даже ревнует супруга к его увлечению — она –то сама на ферме быстро бы заскучала.
Как писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться.