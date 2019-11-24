Винокур заступился за Ротару

«Ротару любят зрители»: Винокур заступился за певицу

Напомним, сенатор призвал бойкотировать концерты певицы.

Народный артист уверен, что Софии Ротару никогда не придется выступать перед пустым залом.

«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой — это глупость неимоверная!», — заявил Винокур.