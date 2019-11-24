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«Ротару любят зрители»: Винокур заступился за певицу 

Рамблер + ещё 8 11 минут назад
Винокур заступился за Ротару
Фото: РИА Новости
Владимир Винокур в эфире НСН ответил главе комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому, что творчество певицы Софии Ротару нельзя оценивать с политической точки зрения.
Напомним, сенатор призвал бойкотировать концерты певицы.
Народный артист уверен, что Софии Ротару никогда не придется выступать перед пустым залом.
«У таких артистов, как Ротару, не бывает возраста, но она всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда. Софию Ротару любят все зрители. Смешивать ее творчество с политикой — это глупость неимоверная!», — заявил Винокур.
Как ранее писал «Рамблер», Владимир говорил, что для лишившегося нескольких концертов из-за своих слов о цензуре на российском ТВ Максима Галкина произошедшее не является концом карьеры. По его словам, юморист слишком популярен в России.
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Комментарии25 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Рязанский , Владимир Винокур , София Ротару , Максим Галкин , Совет Федерации
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