В России Ротару грозит уголовное дело

Лишить Софию Ротару звания Народной артистки СССР можно только в случае возбуждения уголовного дела, объяснил «URA.RU» член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По его мнению, украинская певица недостойна этого почетного звания.
«Механизм лишения почетных званий в нашей стране работает только в одном случае, если будет вступивший в силу приговор по уголовному делу. Что касается звания Ротару, то оно союзное, но Россия правопреемница СССР, и в случае необходимости, я думаю, страна будет вправе его отозвать», — рассказал он.
Манукян отметил, что разделяет опасения Анатолия Вассермана, который ранее предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных.
Манукян добавил, что положительно относится к гастролям украинских артистов в России, если они не связаны с политикой. «И в отношении Ротару у меня не было бы никаких вопросов, если бы она не высказалась о финансовой поддержке военных», — отметил он Получить комментарий у представителей Софии Ротару на момент публикации новости не удалось.
Певица долгое время участвовала в новогоднем концерте «Песня года». Однако в 2018 году она отказалась выступать из-за введения на Украине военного положения. В ноябре стало известно, что Ротару примет участие в концерте в 2019 году, а также может выступить на корпоративах в Москве. Глава соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский призвал не посещать концерты украинской певицы, напоминает агентство Nation News.