В России Ротару грозит уголовное дело

Эксперт Госдумы объяснил, как можно лишить Ротару звания народной артистки

Лишить Софию Ротару звания Народной артистки СССР можно только в случае возбуждения уголовного дела, объяснил «URA.RU» член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По его мнению, украинская певица недостойна этого почетного звания.

«Механизм лишения почетных званий в нашей стране работает только в одном случае, если будет вступивший в силу приговор по уголовному делу. Что касается звания Ротару, то оно союзное, но Россия правопреемница СССР, и в случае необходимости, я думаю, страна будет вправе его отозвать», — рассказал он.

Манукян отметил, что разделяет опасения Анатолия Вассермана , который ранее предположил, что гонорары от новогодних выступлений Ротару в России пойдут на спонсирование украинских военных.

Манукян добавил, что положительно относится к гастролям украинских артистов в России, если они не связаны с политикой. «И в отношении Ротару у меня не было бы никаких вопросов, если бы она не высказалась о финансовой поддержке военных», — отметил он Получить комментарий у представителей Софии Ротару на момент публикации новости не удалось.