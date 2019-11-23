Валерия выступила против тирании мужчин в семье

Сама пережившая домашнее насилие артистка уверена, что стране нужен закон, способный защитить женщин и детей.

Своё мнение певица высказала в видеообращении, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. Валерия рассказала об ужасах домашней тирании и призвала, тех, кого бьют и изводят в семье, не замалчивать об этом и сразу обращаться в полицию.

Певица попросила излагать такие факты в соцсетях, используя хэштег #НеМолчи25ноября. Она считает, что чем больше таких историй будет на виду, тем сложнее станет власти закрывать глаза на эту проблему. Валерия раскритиковала недавно принятый закон о декриминализации домашних преступлений.

"Мы не можем жить как в средневековье, где главенствует домострой", — заявила певица.