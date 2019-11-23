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Валерия выступила против тирании мужчин в семье 

News.ru
«Мы не можем жить как в средневековье»
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Сама пережившая домашнее насилие артистка уверена, что стране нужен закон, способный защитить женщин и детей.
Своё мнение певица высказала в видеообращении, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. Валерия рассказала об ужасах домашней тирании и призвала, тех, кого бьют и изводят в семье, не замалчивать об этом и сразу обращаться в полицию.
Певица попросила излагать такие факты в соцсетях, используя хэштег #НеМолчи25ноября. Она считает, что чем больше таких историй будет на виду, тем сложнее станет власти закрывать глаза на эту проблему. Валерия раскритиковала недавно принятый закон о декриминализации домашних преступлений.
"Мы не можем жить как в средневековье, где главенствует домострой", — заявила певица.
Ранее News.ru сообщал, что родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной. Соответствующие претензии люди изложили в письме, которое направили на имя главы Минюста.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Александр Коновалов , Минюст РФ
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