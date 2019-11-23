«Для силовиков Украины»: возвращение Ротару объяснили

Певицу ждут в Москве на «Песне года». В этой программе София Ротару участвовала с 1973 года, пропустив лишь прошлый приезд из-за введения в Украине военного положения.
Также запланировано ее выступление на фестивале «Легенды Ретро FM».
В России у знаменитой «хуторянки» много поклонников. Люди будут рады иметь возможность услышать голос любимой певицы. Но не все однозначно.
Известный публицист Анатолий Вассерман напомнил о политической подоплеке вопроса, — рассказывают РИА Новости.
Он заявил, что считает Софию Ротару «истинно великой певицей», и гонорар в три миллиона рублей для звезды такого класса — это абсолютно нормально.
Проблема видится в том, на что будут потрачены эти деньги.
Дело в том, что за последнее время, по его словам, Ротару пожертвовала украинским силовикам «сумму, ощутимую даже при ее доходах».
Как предполагает Вассерман, ситуация может повториться, и получится так, что люди, «кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений», опосредованным образом спонсируют ВСУ Украины.
Как сообщал «Рамблер», в Совете Федерации Федерального Собрания РФ предложили Минкульту разработать «инструмент влияния» на артистов, которые критикуют Россию, но при этом ездят в нее на заработки.