Вассерман напомнил, что Ротару финансировала ВСУ Украины

Певицу ждут в Москве на «Песне года». В этой программе София Ротару участвовала с 1973 года, пропустив лишь прошлый приезд из-за введения в Украине военного положения.

Также запланировано ее выступление на фестивале «Легенды Ретро FM».

России у знаменитой «хуторянки» много поклонников. Люди будут рады иметь возможность услышать голос любимой певицы. Но не все однозначно.

Он заявил, что считает Софию Ротару «истинно великой певицей», и гонорар в три миллиона рублей для звезды такого класса — это абсолютно нормально.

Проблема видится в том, на что будут потрачены эти деньги.

Дело в том, что за последнее время, по его словам, Ротару пожертвовала украинским силовикам «сумму, ощутимую даже при ее доходах».

Как предполагает Вассерман, ситуация может повториться, и получится так, что люди, «кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений», опосредованным образом спонсируют ВСУ Украины.