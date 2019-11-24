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Ротару — «человек мира»: Лещенко возмущен нападками на певицу 

Рамблер + ещё 35 50 минут назад
Лещенко возмущен нападками на Ротару
Фото: РИА Новости
Мэтр эстрады Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу неприятной ситуации, связанной с предстоящим концертным визитом украинской звезды в Россию.
«Я даже не вижу смысла это обсуждать. Она — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости. Она великая певица. Это все шушера вокруг нее», — цитирует его слова «Газета.Ru.
Удивило певца и критическое заявление многолетней ведущей фестиваля Ангелины Вовк, назвавшей Софию „бессовестной“ и едущей в Россию „подзаработать“.
Лещенко убежден, что коллеги по цеху, тем более высокого уровня, не должны опускаться до высказывания всяких негативных измышлений о других, и призвал Ротару просто не обращать внимания на подобные слова.
»Нет, об этом нужно просто забыть. Я вообще считаю, что коллеги не должны говорить такое друг про друга. Ангелине Вовк не стоило этого делать», сказал он.
Как писал «Рамблер», в Совете Федерации Федерального Собрания РФ предложили Минкульту разработать «инструмент влияния» на артистов, которые критикуют Россию, но при этом ездят в нее на заработки.
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Комментарии149 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , СССР , Лев Лещенко , Ангелина Вовк , Минкультуры , Совет Федерации , Газета.Ru
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