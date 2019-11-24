Лещенко возмущен нападками на Ротару

Ротару — «человек мира»: Лещенко возмущен нападками на певицу

Мэтр эстрады Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу неприятной ситуации, связанной с предстоящим концертным визитом украинской звезды в Россию

«Я даже не вижу смысла это обсуждать. Она — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это все глупости. Она великая певица. Это все шушера вокруг нее», — цитирует его слова «Газета.Ru.

Удивило певца и критическое заявление многолетней ведущей фестиваля Ангелины Вовк , назвавшей Софию „бессовестной“ и едущей в Россию „подзаработать“.

Лещенко убежден, что коллеги по цеху, тем более высокого уровня, не должны опускаться до высказывания всяких негативных измышлений о других, и призвал Ротару просто не обращать внимания на подобные слова.