Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына

Яна не cупер: Рудковская делала селфи, не обращая внимания на рыдающего сына

С неожиданной стороны показала себя Яна Рудковская во время съемок нового выпуска шоу «ЯнаСупер». Продюсер вместе со своим супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей отправились за грибами. Со временем сбор грибов превратился в фотосессию, как это часто бывает в современном мире. Яна стала уделять все больше внимания созданию хороших снимков и все меньше сыну, в результате малыш случайно поранил глаз веткой.

К удивлению зрителей, мама не обратила никакого внимания на боль и слезы своего ребенка, продолжая искать удачные ракурсы и искренне улыбаясь на камеру, в то время как утешением сына занялся Евгений.

Спустя какое-то время Яна объяснила свое необычное для матери поведение тем, что чета хочет воспитать настоящего мужчину и если оба родителя будут уделять ребенку максимум внимания при возникновении каких-либо травм, то ни к чему хорошему это не приведет.