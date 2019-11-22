Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник

Певица Валерия не так часто делится с подписчиками семейными фото. Однако на этот раз обязал случай. Оказывается, 22 ноября в мире отмечается День сыновей.

Певица решила отпраздновать необычную дату. В своем микроблоге она выложила фото двоих своих сыновей.

«А это мои мальчишки любимые — такие разные и такие похожие: умные, талантливые, целеустремленные, добрые, любящие и заботливые», — подписала снимок артистка.

Она пожелала подписчикам, чтобы у всех сыновей все было хорошо.