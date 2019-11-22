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Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Знаковый день: Валерия отметила необычный праздник
Фото: ТАСС
Певица Валерия не так часто делится с подписчиками семейными фото. Однако на этот раз обязал случай. Оказывается, 22 ноября в мире отмечается День сыновей.
Певица решила отпраздновать необычную дату. В своем микроблоге она выложила фото двоих своих сыновей.
«А это мои мальчишки любимые — такие разные и такие похожие: умные, талантливые, целеустремленные, добрые, любящие и заботливые», — подписала снимок артистка.
Она пожелала подписчикам, чтобы у всех сыновей все было хорошо.
Напомним, 21-летний Арсений и 25-летний Артемий родились в браке Валерии с продюсером Александром Шульгиным, с которым она развелась в 2002 году. У певицы также есть дочь Анна, которая родилась в 1993 году.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Шульгин , Валерия
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