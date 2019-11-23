«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака

Судьба распорядилась так, что и муж, и жена страдают от базилиомы — разновидности рака кожи.

Предположительно, спровоцировало опасную болезнь чрезмерное увлечение загаром.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Рыбин шокировал зрителей, сообщив, что подготовился к собственным похоронам.

«Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен, проблем у семьи не будет», — приводит слова героя телепередачи Tsargrad.tv.

Базально-клеточный рак кожи сначала проявился у Натальи, а затем и у Виктора. Супруги активно лечатся, но, несмотря на это у Виктора после операции онкология проявилась вновь.

Сдаваться артист не намерен, и даже шутит на, в общем-то, весьма печальную тему.

Несмотря на рецидив, ситуация с болезнью, по его словам «под контролем».

Как ранее писал «Рамблер», у супругов диагностировали базально-клеточный рак кожи с разницей в несколько лет.

Сенчукова отмечала, что они следили за здоровьем, но слишком много загорали, даже в самые активные часы, а дома пользовались солярием.