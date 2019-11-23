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«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
«Должны бесплатно похоронить»: у Рыбина рецидив рака
Фото: РИА Новости
Как известно, лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин вместе с супругой певицей Натальей Сенчуковой борются с онкологическим заболеванием.
Судьба распорядилась так, что и муж, и жена страдают от базилиомы — разновидности рака кожи.
Предположительно, спровоцировало опасную болезнь чрезмерное увлечение загаром.
В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Рыбин шокировал зрителей, сообщив, что подготовился к собственным похоронам.
«Я почетный житель Долгопрудного, поэтому меня должны бесплатно похоронить. Это мне написали. Поэтому я спокоен, проблем у семьи не будет», — приводит слова героя телепередачи Tsargrad.tv.
Базально-клеточный рак кожи сначала проявился у Натальи, а затем и у Виктора. Супруги активно лечатся, но, несмотря на это у Виктора после операции онкология проявилась вновь.
Сдаваться артист не намерен, и даже шутит на, в общем-то, весьма печальную тему.
Несмотря на рецидив, ситуация с болезнью, по его словам «под контролем».
Как ранее писал «Рамблер», у супругов диагностировали базально-клеточный рак кожи с разницей в несколько лет.
Сенчукова отмечала, что они следили за здоровьем, но слишком много загорали, даже в самые активные часы, а дома пользовались солярием.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , Царьград ТВ
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