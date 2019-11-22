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Пригожин не видит проблем в выступлениях Ротару в России 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Пригожин высказался о выступлениях Ротару в России
Фото: РИА Новости
В России может выступать любой украинский артист, не запрещено никому, а уж тем более выдающейся певице Софии Ротару, заявил РИА Новости продюсер Иосиф Пригожин.
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
"В России никому не запрещается выступать, если можно одним украинским артистам, то почему нельзя выдающейся певице Софии Ротару? Не вижу никаких проблем. Ротару — человек глубоко порядочный, на тот момент у нее не было другого выбора", — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что артистка стала заложником политической ситуации в 2018 году, но она любит российскую публику и планирует выступить в этом году на "Песне года" и фестивале "Легенды Ретро FM".
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Теги:
Шоу-бизнес , София Ротару , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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