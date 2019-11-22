Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
В мире
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии
Армия
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В мире

Галкин пожаловался на «невозможное» поведение птиц 

Рамблер + ещё 5 36 минут назад
Максим Галкин пожаловался на птиц, гадящих на окна его замка в подмосковной деревне Грязь.
Юморист опубликовал видео в «сториз» Instagram о том, как он наблюдает за восходом солнца.
«Красота, рассвет. Но это что? Ну что это такое? Вот как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?», — удивился Галкин.
Юморист назвал поведение птиц «невозможным».
Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева живут в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья с 2011 года.
В сентябре соседи звездной четы пожаловались на слишком длинную тень, которую отбрасывает 6-этажный замок, и подали обращение в прокуратуру Подмосковья с просьбой провести проверку в отношении чиновников, которые выдали разрешение на строительство и эксплуатацию такого высокого здания.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала 4
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 227
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии 8
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 765
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию 36
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение