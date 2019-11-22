Галкин пожаловался на «невозможное» поведение птиц

Максим Галкин пожаловался на птиц, гадящих на окна его замка в подмосковной деревне Грязь.

Юморист опубликовал видео в «сториз» Instagram о том, как он наблюдает за восходом солнца.

«Красота, рассвет. Но это что? Ну что это такое? Вот как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?», — удивился Галкин.

Юморист назвал поведение птиц «невозможным».

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева живут в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья с 2011 года.

В сентябре соседи звездной четы пожаловались на слишком длинную тень, которую отбрасывает 6-этажный замок, и подали обращение в прокуратуру Подмосковья с просьбой провести проверку в отношении чиновников, которые выдали разрешение на строительство и эксплуатацию такого высокого здания.