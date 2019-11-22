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«Не учится на своих ошибках»: Иванов высказался о мужьях Лолитой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Не учится на своих ошибках»: Иванов о мужьях Лолитой
Фото: @ IVANOVSPORT
По следам скандального выпуска шоу «Секрет на миллион», героиней которого стала Лолита, певица без стеснения рассказала на всю страну не самое приятные подробности семейной жизни со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым.
А накануне слово взял сам тренер по сквошу. Свою точку зрения об отношениях и расставании с певицей он озвучил в шоу «MadMashRooms» на YouTube. Мужчина рассказал, что сейчас в его жизни начался новый этап. Однако он обескуражен тем, как проходит расставание с певицей, а не сам его факт.
По словам Дмитрия, он от певицы такого поворота не ожидал. Ведущая же напомнила, что каждый развод Милявской сопровождается вытаскиванием на свет грязного белья.
«Я никогда не думал об этом, но ты права. Когда ты надеваешь кольцо, ты не думаешь, что когда-то расстанешься с человеком, и тебя будут полоскать по всем телеканалам. Всегда думаешь о чем-то хорошем, формируешь ячейку общества», — сказал тренер.
Иванов отмечает, что, несмотря на заявления Лолиты о том, что в своих разводах большая часть вины лежит на ней, в расставании виноваты оба: не досмотрели, не доработали. Но тем странее выглядят заявления артистки, что в их разрыве виноват только сам Дмитрий.
«И вообще, проводя, параллели, она это говорит про всех своих мужей. Жаль, что Лола не учится на своих ошибках. Пусть ее будущий муж, будущий спутник будет любим больше, пусть ему повезет больше».
Ведущая заметила, что после полоскания грязного белья, вряд ли найдется человек, который захочет окунуться в то же самое. Иванов же напомнил, что в скандальном выпуске шоу «Секрет на миллион» Лолита практически сформулировала требования к своему новому избраннику.
«Богатый, чтобы зарабатывал больше нее и другие. Отбор какой-то получается. Я считаю, что должна быть искорка между людьми, какая-то химия, и ты чувствуешь, что этот человек — твой», — говорит Дмитрий.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов
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