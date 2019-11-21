Веденской не дали ипотеку из-за Епифанцева

Веденская — актриса, наиболее известная ролями в таких фильмах и сериалах, как «Кремень», «Тихий Дон» и «Ненастье», и вторая жена и мать двоих детей актера Владимира Епифанцева. Того прославили роли в таких картинах, как «Зеленый слоник», «Generation П» и «Тайный знак».

Официально Веденская и Епифанцев решили развестись в 2018 году, однако вместе они не жили с 2015-го. Сегодня в эфире телеканала «Россия» был показан эпизод «Судьбы человека», героиней которого стала 35-летняя актриса. В ходе него она назвала бывшего мужа «странным, талантливым, интересным, не таким как все, гениальным».

«Замуж, если честно, я не хотела, но забеременела», — рассказала она.

Также Веденская сообщила, что после расставания годами не настаивала на разводе, потому что не была уверена, что Епифанцев будет платить алименты — гарантий тот не давал. Более того, однажды при попытке взять кредит в банке ей сообщили, что кредитная история ее супруга ужасна.