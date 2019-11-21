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Веденской не дали ипотеку из-за Епифанцева 

Рамблер 1 час назад
Веденской не дали ипотеку из-за Епифанцева
Фото: ТАСС
Кредитная история актера Владимира Епифанцева ужасна. Об этом на шоу «Судьба человека» заявила его бывшая жена — актриса Анастасия Веденская.
Веденская — актриса, наиболее известная ролями в таких фильмах и сериалах, как «Кремень», «Тихий Дон» и «Ненастье», и вторая жена и мать двоих детей актера Владимира Епифанцева. Того прославили роли в таких картинах, как «Зеленый слоник», «Generation П» и «Тайный знак».
Официально Веденская и Епифанцев решили развестись в 2018 году, однако вместе они не жили с 2015-го. Сегодня в эфире телеканала «Россия» был показан эпизод «Судьбы человека», героиней которого стала 35-летняя актриса. В ходе него она назвала бывшего мужа «странным, талантливым, интересным, не таким как все, гениальным».
«Замуж, если честно, я не хотела, но забеременела», — рассказала она.
Также Веденская сообщила, что после расставания годами не настаивала на разводе, потому что не была уверена, что Епифанцев будет платить алименты — гарантий тот не давал. Более того, однажды при попытке взять кредит в банке ей сообщили, что кредитная история ее супруга ужасна.
«В итоге мой друг нашел мне хорошего адвоката, который смог нас развести», — рассказала она, выразив уверенность, что иначе займ бы не получила.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Веденская , Владимир Епифанцев
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