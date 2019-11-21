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Шепелев рассказал об отношениях с дочерью новой подруги 

Рамблер 25 минут назад
Шепелев рассказал об отношениях с дочерью новой подруги
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что ему непросто дались отношения с дочерью подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой: сначала поведение девочки его бесило. Об этом он рассказал в своем YouTube -шоу «Папки».
По словам ведущего, опыт общения с маленькими девочками у него появился совсем недавно.
«Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. <…> Если к ней хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока… Она сразу, если не плачет, то это сразу [ударил кулаком по столу]. Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок», — рассказал он.
По словам Шепелева, он вел себя так и так «бесился», как будто рядом с ним находилась взрослая женщина.
«Мне потом объяснили, что все девочки такие», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», Екатерина Тулупова разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.
Ведущий рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, ходившим в один детский сад и дружившим.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес
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