Шепелев рассказал об отношениях с дочерью новой подруги

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что ему непросто дались отношения с дочерью подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой: сначала поведение девочки его бесило. Об этом он рассказал в своем YouTube -шоу «Папки».

По словам ведущего, опыт общения с маленькими девочками у него появился совсем недавно.

«Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу. <…> Если к ней хоть сколько-нибудь неаккуратно прикоснешься или не дольешь ей в хлопья молока… Она сразу, если не плачет, то это сразу [ударил кулаком по столу]. Я первое время не мог с этим справиться. Мне говорили: «Успокойся, возле тебя маленький ребенок», — рассказал он.

По словам Шепелева, он вел себя так и так «бесился», как будто рядом с ним находилась взрослая женщина.

«Мне потом объяснили, что все девочки такие», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», Екатерина Тулупова разведена и воспитывает дочь примерно того же возраста, что и сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон.

Ведущий рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, ходившим в один детский сад и дружившим.