Агузарова спела с Пугачевой дуэтом

Как ранее, сообщал «Рамблер», в концертный зал Кремлёвского дворца 57-летняя Агузарова прибыла с огромным чемоданом, в котором по всей видимости находился дополнительный наряд. Изначально артистка была одета в темную куртку, косынку, белые ботильоны, а на голове красовалась тигровая шляпа.

Однако спустя какое-то время, когда певица вышла к репортерам, на ней уже были чёрные узкие брюки, белая кофта, пиджак и чёрные туфли на огромной платформе. При этом СМИ отметили, что певица сменила имидж: покрасилась в чёрный цвет, отказалась от челки и увеличила губы.

На фоне Агузаровой, уверяют журналисты, Пугачева смотрелась буднично: примадонна появилась на сцене в традиционном балахоне от известного дизайнера. Голос экс-солистки «Браво», отметили критики, нисколько не изменился.

После выступления артистки поползли слухи, что Агузарова возможно примет участие в съёмках новогоднего огонька. Однако некоторые её коллеги по шоу-бизнесу в этом сомневаются.