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Агузарова спела с Пугачевой дуэтом 

Рамблер 37 минут назад
Агузарова спела с Пугачевой дуэтом
Фото: РИА Новости
Жанна Агузарова в рамках юбилейного концерта группы Стаса Намина «Цветы» вышла на одну сцену с Аллой Пугачевой, сообщает Starlit. Звезды спели дуэтом, при этом, по словам журналистов, давно не выступавшая бывшая солистка группы «Браво» едва не затмила в номере примадонну.
Как ранее, сообщал «Рамблер», в концертный зал Кремлёвского дворца 57-летняя Агузарова прибыла с огромным чемоданом, в котором по всей видимости находился дополнительный наряд. Изначально артистка была одета в темную куртку, косынку, белые ботильоны, а на голове красовалась тигровая шляпа.
Однако спустя какое-то время, когда певица вышла к репортерам, на ней уже были чёрные узкие брюки, белая кофта, пиджак и чёрные туфли на огромной платформе. При этом СМИ отметили, что певица сменила имидж: покрасилась в чёрный цвет, отказалась от челки и увеличила губы.
На фоне Агузаровой, уверяют журналисты, Пугачева смотрелась буднично: примадонна появилась на сцене в традиционном балахоне от известного дизайнера. Голос экс-солистки «Браво», отметили критики, нисколько не изменился.
После выступления артистки поползли слухи, что Агузарова возможно примет участие в съёмках новогоднего огонька. Однако некоторые её коллеги по шоу-бизнесу в этом сомневаются.
«Слишком гениальна, чтобы мелькать постоянно. Для нее, как для большого бриллианта, слишком трудно найти подходящую оправу», — заявил Сергей Мазаев.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Мазаев , Жанна Агузарова , Стас Намин , Алла Пугачева
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