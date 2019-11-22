«Я хочу сказать»: Ветлицкая возвращается на сцену

Певица Наталья Ветлицкая возвращается на российскую сцену. Согласно пресс-релизу, в октябре 2020 года 55-летняя артистка даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве. В рамках гастролей Ветлицкая, как ожидается, исполнит более 20 своих хитов, в числе которых — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски», а также новые композиции собственного сочинения.

В материале также объясняются причины простоя в концертной деятельности певицы: случилось это по той причине, что она «решила пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью».

О намерениях Ветлицкой перезагрузить свою карьеру на родине СМИ стало известно еще в конце сентября. В эту субботу, 23 ноября, на российском телевидении также будет показан эфир программы «Привет, Андрей», в рамках которого Ветлицкая расскажет зрителям, куда и почему она пропала в начале нулевых — и по какой причине именно сейчас решила вернуться.

Кроме того, как следует из проморолика шоу, Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не сделало ее счастливой и личная жизнь тоже складывалась непросто: «Мне достался очень специфичный человек. Однажды он меня чуть не убил».

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал сведения о недвижимости Ветлицкой, которая ждет ее в России. Так, в Подмосковье у нее якобы есть большая усадьба в закрытом поселке с особняком площадью 2600 кв м. Кроме того, певица, согласно слухам, владеет квартирой на Патриарших прудах в доме, где средняя стоимость жилья оценивается в 500 млн руб.

Напомним, что музыкальная карьера исполнительницы началась в середине 80-х годов, однако пик ее популярности пришелся уже на следующее десятилетие.

В начале творческого пути Ветлицкая на протяжении нескольких лет сотрудничала со своим первым супругом — певцом и композитором Павлом Смеяном — в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского . С 1986-го артистка некоторое время была танцовщицей и бэк-вокалисткой в коллективе «Идея фикс», затем она стала заниматься тем же в группе «Рондо».

В конце восьмидесятых Ветлицкая получила должность вокалистки в популярной группе «Мираж», однако задержалась там меньше года, приняв решение заняться сольной карьерой. Позднее в сотрудничестве Ветлицкой и композитора Андрея Зуева родилась композиция «Посмотри в глаза», ставшая главным хитом в реноме исполнительницы. Видеоклип на эту песню, снятый Федором Бондарчуком , укрепил и без того сумасшедшую популярность певицы.

Следующий плод сотрудничества Зуева и Ветлицкой — «Магадан» — и вовсе был отмечен наградой «Песня года».

Видео на песню «Посмотри в глаза» оказалось знаковым не только в биографии самой певицы и Бондарчука, но и для российского шоу-бизнеса в целом. Именно этим клипом сыну «оскароносного» кинематографиста удалось всерьез заявить о своих способностях. По словам самого Бондарчука, в то время особо «никто не понимал, что такое музыкальный клип».

Помимо творческих успехов певицы, внимание публики привлекала ее бурная светская жизнь и многочисленные романы со знаменитостями. В одном из интервью исполнительница намекнула (правда, без какой-либо конкретики) на то, что ее первый супруг Павел Смеян был домашним тираном. После развода с композитором она завела роман с на тот момент юным Дмитрием Маликовым , которому тогда было 18 лет. По слухам, именно он сподвиг Ветлицкую заняться сольной карьерой. После трех лет отношений Маликов расстался с Ветлицкой.