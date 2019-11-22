Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Происшествия
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Украина
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»
Шоу-бизнес

«Я хочу сказать»: Ветлицкая возвращается на сцену 

Газета.Ru + ещё 1 13 минут назад
«Я хочу сказать»: Ветлицкая возвращается на сцену
Фото: Газета.Ru
Наталья Ветлицкая заявила, что в октябре следующего года даст два концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Последние 15 лет своей жизни звезда 1990-х провела в Испании.
Певица Наталья Ветлицкая возвращается на российскую сцену. Согласно пресс-релизу, в октябре 2020 года 55-летняя артистка даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве. В рамках гастролей Ветлицкая, как ожидается, исполнит более 20 своих хитов, в числе которых — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Лунный кот», «Глаза цвета виски», а также новые композиции собственного сочинения.
В материале также объясняются причины простоя в концертной деятельности певицы: случилось это по той причине, что она «решила пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью».
О намерениях Ветлицкой перезагрузить свою карьеру на родине СМИ стало известно еще в конце сентября. В эту субботу, 23 ноября, на российском телевидении также будет показан эфир программы «Привет, Андрей», в рамках которого Ветлицкая расскажет зрителям, куда и почему она пропала в начале нулевых — и по какой причине именно сейчас решила вернуться.
Кроме того, как следует из проморолика шоу, Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не сделало ее счастливой и личная жизнь тоже складывалась непросто: «Мне достался очень специфичный человек. Однажды он меня чуть не убил».
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал сведения о недвижимости Ветлицкой, которая ждет ее в России. Так, в Подмосковье у нее якобы есть большая усадьба в закрытом поселке с особняком площадью 2600 кв м. Кроме того, певица, согласно слухам, владеет квартирой на Патриарших прудах в доме, где средняя стоимость жилья оценивается в 500 млн руб.
Напомним, что музыкальная карьера исполнительницы началась в середине 80-х годов, однако пик ее популярности пришелся уже на следующее десятилетие.
В начале творческого пути Ветлицкая на протяжении нескольких лет сотрудничала со своим первым супругом — певцом и композитором Павлом Смеяном — в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского. С 1986-го артистка некоторое время была танцовщицей и бэк-вокалисткой в коллективе «Идея фикс», затем она стала заниматься тем же в группе «Рондо».
В конце восьмидесятых Ветлицкая получила должность вокалистки в популярной группе «Мираж», однако задержалась там меньше года, приняв решение заняться сольной карьерой. Позднее в сотрудничестве Ветлицкой и композитора Андрея Зуева родилась композиция «Посмотри в глаза», ставшая главным хитом в реноме исполнительницы. Видеоклип на эту песню, снятый Федором Бондарчуком, укрепил и без того сумасшедшую популярность певицы.
Следующий плод сотрудничества Зуева и Ветлицкой — «Магадан» — и вовсе был отмечен наградой «Песня года».
Видео на песню «Посмотри в глаза» оказалось знаковым не только в биографии самой певицы и Бондарчука, но и для российского шоу-бизнеса в целом. Именно этим клипом сыну «оскароносного» кинематографиста удалось всерьез заявить о своих способностях. По словам самого Бондарчука, в то время особо «никто не понимал, что такое музыкальный клип».
Помимо творческих успехов певицы, внимание публики привлекала ее бурная светская жизнь и многочисленные романы со знаменитостями. В одном из интервью исполнительница намекнула (правда, без какой-либо конкретики) на то, что ее первый супруг Павел Смеян был домашним тираном. После развода с композитором она завела роман с на тот момент юным Дмитрием Маликовым, которому тогда было 18 лет. По слухам, именно он сподвиг Ветлицкую заняться сольной карьерой. После трех лет отношений Маликов расстался с Ветлицкой.
Следующим возлюбленным артистки стал певец Евгений Белоусов — с ним Ветлицкая вновь решилась узаконить отношения. Однако их союз продлились всего три месяца, а брак — семь дней. Уже в январе этого года продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскрыл причину такого скоропостижного расставания. «Он открывает дверь, а там Ветлицкая лежит в кровати с артистом, имени которого я не буду называть, и говорит: „Ты что, не улетел?“ Он сказал: „Нет“, — заявил продюсер.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Газета.Ru: последние новости
Близкие Заворотнюк ответили на слухи о желании ее мужа уйти Близкие Заворотнюк ответили на слухи о желании ее мужа уйти Пригожина возмутила критика Вовк в адрес Ротару Пригожина возмутила критика Вовк в адрес Ротару Сюткин назвал Шнурова "хулиганьем питерским" Сюткин назвал Шнурова "хулиганьем питерским"
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Статьи , Телевидение , Андрей Разин , Наталья Ветлицкая , Андрей Зуев , Дмитрий Маликов , Евгений Белоусов , Максим Дунаевский , Павел Смеян , Федор Бондарчук , Испания , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа 21
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили 88
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 75
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении» 38
Упал замертво: очередь за справкой погубила пенсионера
Упал замертво: очередь за справкой погубила пенсионера
Новости партнеров
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение