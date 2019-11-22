Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»

Панайотов составит конкуренцию Бузовой на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов согласен представить Россию на конкурсе «Евровидение» и составить конкуренцию Ольге Бузовой. Впрочем, о конкуренции тут говорить не приходится: Панайотов несколько раз принимал участие в отборочных турах и три года подряд занимал второе место.

Певец готов поехать на конкурс, если поступит такое предложение: покорить сцену «Евровидения» он мечтает уже 14 лет.

"Каждый год я себя открываю в каких-то шорт-листах, но ничего не происходит", — жалуется музыкант в интервью Daily Storm.

Автор хитов не удивлён, что на участие в конкурсе претендует ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. на сегодня ситуация такова, что покорять европейскую сцену не всегда едут профессиональные исполнители.

К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение». Хотелось бы, чтобы нашу страну представлял кто-то более музыкальный, — добавил Панайотов.