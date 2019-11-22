Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
Оружие
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Общество
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Происшествия

Панайотов составит конкуренцию Бузовой на «Евровидении» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Александр Панайотов согласен представить Россию на конкурсе «Евровидение» и составить конкуренцию Ольге Бузовой. Впрочем, о конкуренции тут говорить не приходится: Панайотов несколько раз принимал участие в отборочных турах и три года подряд занимал второе место.
Певец готов поехать на конкурс, если поступит такое предложение: покорить сцену «Евровидения» он мечтает уже 14 лет.
"Каждый год я себя открываю в каких-то шорт-листах, но ничего не происходит", — жалуется музыкант в интервью Daily Storm.
Автор хитов не удивлён, что на участие в конкурсе претендует ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. на сегодня ситуация такова, что покорять европейскую сцену не всегда едут профессиональные исполнители.
К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение». Хотелось бы, чтобы нашу страну представлял кто-то более музыкальный, — добавил Панайотов.
Ранее News.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин, комментируя обещание певицы Ольги Бузовой выступить на Евровидении, заявил, что это нельзя обсуждать, так как её ещё никто не выбрал. Он подчеркнул, что его поражает самоуверенность и отсутствие каких-либо комплексов у Бузовой, ведь она находится рядом с другими мощными певцами.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
News.ru: последние новости
Звезда сериала «Красивая жизнь» назло мужу завела роман со стриптизёром Звезда сериала «Красивая жизнь» назло мужу завела роман со стриптизёром Семенович рассказала, как увела мужчину у Татьяны Навки Семенович рассказала, как увела мужчину у Татьяны Навки Ролик Павла Воли о чиновниках взорвал Интернет Ролик Павла Воли о чиновниках взорвал Интернет
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Александр Панайотов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 35
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия 142
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам 7
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing 2
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение