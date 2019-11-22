Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов согласен представить Россию на конкурсе «Евровидение» и составить конкуренцию Ольге Бузовой. Впрочем, о конкуренции тут говорить не приходится: Панайотов несколько раз принимал участие в отборочных турах и три года подряд занимал второе место.
Певец готов поехать на конкурс, если поступит такое предложение: покорить сцену «Евровидения» он мечтает уже 14 лет.
"Каждый год я себя открываю в каких-то шорт-листах, но ничего не происходит", — жалуется музыкант в интервью Daily Storm.
Автор хитов не удивлён, что на участие в конкурсе претендует ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. на сегодня ситуация такова, что покорять европейскую сцену не всегда едут профессиональные исполнители.
К счастью, не Ольга Бузова принимает решение, кто поедет на «Евровидение». Хотелось бы, чтобы нашу страну представлял кто-то более музыкальный, — добавил Панайотов.
Ранее News.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин, комментируя обещание певицы Ольги Бузовой выступить на Евровидении, заявил, что это нельзя обсуждать, так как её ещё никто не выбрал. Он подчеркнул, что его поражает самоуверенность и отсутствие каких-либо комплексов у Бузовой, ведь она находится рядом с другими мощными певцами.