Ольга Бузова разделась на улице, после чего ей пришлось закрыть свой Instagram

Самая обсуждаемая певица российского шоу-бизнеса Ольга Бузова не перестает волновать публику своими смелыми поступками. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram экстремальный снимок, где она демонстрировала свои полуголые подтянутые формы прямо на набережной Санкт-Петербурга . Красотка решила никак не подписывать этот пост, потому что комментарии тут излишни.

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Однако многие поклонники не поняли концепцию фотографии, на которой Бузова щеголяет в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора холодной ноябрьской ночью.

«Не понял. Ты голая в центре? Ты где?» — удивляется подписчик.

Кажется, звезда так соскучилась по родному Питеру, что решила расслабиться по полной.

Напоминаем, что артистка периодически появляется в откровенных нарядах в общественных местах. Ей точно не привыкать к колким комментариям по поводу своего внешнего вида. Остается загадкой, почему же сразу после этой публикации, телеведущая ограничила доступ к своему Instagram?