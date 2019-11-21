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Ольга Бузова разделась на улице, после чего ей пришлось закрыть свой Instagram 

Popcake.tv 1 час назад
Бузова разделась на улице
Фото: Youtube
Самая обсуждаемая певица российского шоу-бизнеса Ольга Бузова не перестает волновать публику своими смелыми поступками. Недавно девушка опубликовала в своем Instagram экстремальный снимок, где она демонстрировала свои полуголые подтянутые формы прямо на набережной Санкт-Петербурга. Красотка решила никак не подписывать этот пост, потому что комментарии тут излишни.
Бузова решила заработать на водке
Инстаграм
Однако многие поклонники не поняли концепцию фотографии, на которой Бузова щеголяет в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора холодной ноябрьской ночью.
«Не понял. Ты голая в центре? Ты где?» — удивляется подписчик.
Кажется, звезда так соскучилась по родному Питеру, что решила расслабиться по полной.
Напоминаем, что артистка периодически появляется в откровенных нарядах в общественных местах. Ей точно не привыкать к колким комментариям по поводу своего внешнего вида. Остается загадкой, почему же сразу после этой публикации, телеведущая ограничила доступ к своему Instagram?
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Комментарии14 
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Санкт-Петербург
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