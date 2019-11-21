Шепелев признался, что дочь новой пассии доводит его до бешенства

Экс-супруг Жанны Фриске , похоже, окончательно отошёл от прежних отношений. Жанны Фриске не стало в 2015 году, и молодой и успешный телеведущий решил, что спустя четыре года имеет полное право выстраивать личную жизнь. О его романе с дизайнером Екатериной Тулуповой поговаривали давно, и теперь Шепелев перестал скрывать новые отношения. Он взял на себя ответственность не только за новую пассию, с которой живёт вместе, но и за её шестилетнюю дочь.

Правда, в отношениях с «падчерицей» не всё складывается гладко. Дмитрий признался, что воспитывать девочку ему непросто. «Я воспитывал мальчишку, а ситуация с девочкой превратилась на какое-то время в катастрофу, — признаётся ведущий. — Если к ней неаккуратно прикоснёшься или не дольёшь ей в хлопья молока… Это сразу если не плач, то протест. Я так бесился, как будто возле меня была взрослая женщина».

Однако сейчас, судя по всему, сложности в прошлом и Шепелев сумел найти с ребёнком Тулуповой общий язык. Что касается Платона, с ним девочка начала ладить чуть ли не с первого дня. Мало того, что дети ровесники, так ещё и ходят в один детский сад. О совместных детях Дмитрий и Екатерина пока не думают. Видимо, хватает забот с двумя. Но не исключено, что в дальнейшем дизайнер и ведущий станут многодетными родителями. По крайней мере, в окружении Шепелева считают, что 36-летняя Тулупова — достойная кандидатура в жёны шоумену.