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Фадеев снял фильм о своем главном страхе 

Рамблер + ещё 2 21 минуту назад
Фадеев снял фильм о своем главном страхе
Фото: globallookpress.com
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в Instagram анонсировал выход фильма о своём главном страхе в жизни — «Я вас не слышу». Руководитель лейбла Malfa позволит зрителям заглянуть за кулисы его творческой деятельности.
Продюсер отметил, что съёмки фильма проводились в Минске перед концертом и во время него. В опубликованном трейлере Фадеев говорит, что хотел «свести счёты с жизнью» после того, как «полностью оглох».
«Я вас не слышу» — главный страх, сопровождающий меня вот уже 15 лет. Мне захотелось поделиться с вами творческой частью моей жизни, показать внутреннюю кухню, то, что происходит со мной до того, как вы видите меня на концерте», — написал Фадеев (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Как ранее сообщал «Рамблер», о том, что Фадеев частично потерял слух, стало известно еще в 2005 году. В феврале 2019-го Фадеев признался, что в настоящее время вынужден выступать «по приборам». Он пояснил, что распознавать звуки ему помогает датчик, установленный на его черепе, и приборы, сообщающие ему разнообразные данные о песне — тон, ритм и так далее.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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