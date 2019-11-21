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«Перебор конкретный!»: Бородина осудила Лолиту 

Рамблер 30 минут назад
«Перебор конкретный!»: Бородина осудила Лолиту
Фото: РИА Новости
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина раскритиковала певицу Лолиту Милявскую после ее рассказа о разводе с мужем. Об этом сообщает издание «7дней».
«Хочу вам сказать, что это выглядело очень грязно и некрасиво. Когда человек прожил около 10 лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным! Так уже давно делать нельзя», — заявила Бородина.
«Рамблер» писал, что в июне Лолита Милявская заявила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».
Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.
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Комментарии2 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Ксения Бородина
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