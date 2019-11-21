«Перебор конкретный!»: Бородина осудила Лолиту

«Хочу вам сказать, что это выглядело очень грязно и некрасиво. Когда человек прожил около 10 лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным! Так уже давно делать нельзя», — заявила Бородина.

«Рамблер» писал, что в июне Лолита Милявская заявила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым , с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Однако позднее стало известно, что Иванов переехал к 40-летнему директору косметологической клиники Ольге Кулиевой, с которой на протяжении года его связывали любовные отношения, и подал на развод. Адвокат Лолиты заявил, что намерен признать его брак с певицей фиктивным.