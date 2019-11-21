Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Общество
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина
Общество

Муж Лолиты посоветовал Агутину присматривать за Варум 

Рамблер 32 минуты назад
Муж Лолиты посоветовал Агутину присматривать за Варум
Фото: РИА Новости
Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, с которым разводится певица Лолита Милявская, заочно поспорил с Анжеликой Варум, назвавшей его «нечистоплотным персонажем». Ее слова он прокомментировал на шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», выпуск опубликован на YouTube.
«То, о чем говорит Маша [настоящее имя Варум — прим.ред.], я читал в социальных сетях, я даже не стал это комментировать, мне это совсем не понравилось. <…> Маша за десять лет нашей совместной с Лолой жизни ни разу у нас в гостях не была. Знать человека 25 лет и жить с ним десять лет — это разные вещи», — заявил Иванов.
По его мнению, Варум должна больше заботиться о своей личной жизни.
«Тем, кто комментирует, я бы посоветовал присматривать за своей второй половиной, тогда и семьи будут крепче», — заключил Иванов.
Как сообщал «Рамблер», ранее Милявская заявила об измене Иванова. Певица вышла за него замуж в 2010 году, он стал ее пятым супругом.
Летом после фестиваля «Новая волна», на котором певица расплакалась, Варум опубликовала пост в поддержку Лолиты. Она назвала ее доверчивым человеком, которым «часто пользуются нечистоплотные персонажи».
Иванов первым подал заявление о разводе, Милявская после этого подала иск о признании их брака фиктивным.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Комментарии1 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 34
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 481
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах
Глава «Победы» предупредил о катастрофах в аэропортах 4
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина
Опустили ниже плинтуса: о чем Рошаль попросил Путина 31
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Дану Борисову обвинили в мошенничестве 1
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
«Руки-базуки» показал руки после операции
00:07
«Руки-базуки» показал руки после операции
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
03:10
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение