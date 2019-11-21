Муж Лолиты посоветовал Агутину присматривать за Варум

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, с которым разводится певица Лолита Милявская, заочно поспорил с Анжеликой Варум, назвавшей его «нечистоплотным персонажем». Ее слова он прокомментировал на шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», выпуск опубликован на YouTube.

«То, о чем говорит Маша [настоящее имя Варум — прим.ред.], я читал в социальных сетях, я даже не стал это комментировать, мне это совсем не понравилось. <…> Маша за десять лет нашей совместной с Лолой жизни ни разу у нас в гостях не была. Знать человека 25 лет и жить с ним десять лет — это разные вещи», — заявил Иванов.

По его мнению, Варум должна больше заботиться о своей личной жизни.

«Тем, кто комментирует, я бы посоветовал присматривать за своей второй половиной, тогда и семьи будут крепче», — заключил Иванов.

Как сообщал «Рамблер», ранее Милявская заявила об измене Иванова. Певица вышла за него замуж в 2010 году, он стал ее пятым супругом.

Летом после фестиваля «Новая волна», на котором певица расплакалась, Варум опубликовала пост в поддержку Лолиты. Она назвала ее доверчивым человеком, которым «часто пользуются нечистоплотные персонажи».

Иванов первым подал заявление о разводе, Милявская после этого подала иск о признании их брака фиктивным.