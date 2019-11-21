Фанаты ужаснулись Гузеевой без макияжа

Не так давно, как сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева сообщила, что решила ради похудения пройти комплекс процедур в детокс-клинике. На днях телеведущая, которая обычно не появляется на публике без макияжа, опубликовала в своем инстаграме несколько своих фотографий из клиники без него.

На снимках ведущая шоу «Давай поженимся!» ест нечто, не поддающееся определению. В подписи к фото Гузеева написала, что сброс веса «на голоде» — порочная система, потому что тот быстро и в двойном объеме возвращается.

«Ешьте и худейте!» — призвала она, назвав такой подход «гуманным, безопасным и правильным».

Тем временем многие подписчики телеведущей обратили внимание не на ее призыв, а на внешний вид. По версии News.ru, отсутствие косметики на лице Гузеевой их «ужаснуло» и «разочаровало». Более того, некоторые позволили себе «жесткие насмешки» над ней.