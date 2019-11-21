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Семенович призналась, что увела мужчину у Навки 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Певица Анна Семенович на шоу «Секрет на миллион» расскажет о своих мужчинах, карьере в фигурном катании и на сцене, а также о том, как увела у фигуристки Татьяны Навки Романа Костомарова. Об этом говорится в анонсе программы на НТВ.
Согласно анонсу, певица поделилась воспоминаниями о болезни в детстве, рассказала о том, как попала из фигурного катания в шоу-бизнес, а также о том, как стала солисткой группы «Блестящие».
«Миллионы мужчин готовы на все, только бы добиться внимания Семенович. Артистка (…) признается, как увела Романа Костомарова у Татьяны Навки и чуть не убила своего партнера по льду Владимира Фёдорова», — отмечается в сообщении на сайте телеканала.
Зрителям шоу также обещана встреча с бывшим гражданским мужем, с которым Анна Семенович жила 5 лет. Увидеть программу можно будет 23 ноября.
«Рамблер» писал, что ранее Анна Семенович взбудоражила своих фанатов снимком в купальнике, который опубликовала в соцсети Instagram.
Комментарии16 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Роман Костомаров , Владимир Федоров , Татьяна Навка , Анна Семенович , НТВ
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