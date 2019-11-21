Семенович призналась, что увела мужчину у Навки

Согласно анонсу, певица поделилась воспоминаниями о болезни в детстве, рассказала о том, как попала из фигурного катания в шоу-бизнес, а также о том, как стала солисткой группы «Блестящие».

«Миллионы мужчин готовы на все, только бы добиться внимания Семенович. Артистка (…) признается, как увела Романа Костомарова у Татьяны Навки и чуть не убила своего партнера по льду Владимира Фёдорова», — отмечается в сообщении на сайте телеканала.

Зрителям шоу также обещана встреча с бывшим гражданским мужем, с которым Анна Семенович жила 5 лет. Увидеть программу можно будет 23 ноября.

«Рамблер» писал, что ранее Анна Семенович взбудоражила своих фанатов снимком в купальнике, который опубликовала в соцсети Instagram.