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Ветлицкая соскучилась по деньгам 

Рамблер 14 минут назад
Ветлицкая соскучилась по деньгам
Фото: ТАСС
Певица Наталья Ветлицкая возвращается в Россию, потому что соскучилась по деньгам. Об этом пишет «Телепрограмма».
55-летняя Ветлицкая прославилась в 1990-х годах, будучи участницей таких групп, как «Класс», «Рондо», «Мираж» и «Идея фикс», и как сольная исполнительница. В середине 2000-х годов она ушла со сцены и переехала в Испанию. Там она, как писали средства массовой информации, занималась тем, что воспитывала дочь, работала дизайнером и риэлтором и исповедовала индуизм.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что певица решила вернуться в Россию и возобновить музыкальную карьеру.
По сведениям «Телепрограммы», решение переехать в Испанию Ветлицкая приняла, так как ее карьера шла убыль неуклонно. Там она жила в маленьком городе Дения, выбранном в том числе потому, что россияне там почти не бывают. Сначала певица купила там квартиру, а затем виллу.
В Испании Ветлицкая действительно работала риэлтором, зарабатывала неплохо, занималась живописью, йогой и медитацией, писала музыку и стихи, но не пела, а вернуться на родину решила, потому что ее материальное положение стало затруднительным.
«Разумеется, мы не можем ничего утверждать наверняка», — подчеркнула «Телепрограмма».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Ветлицкая
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