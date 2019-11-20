Ветлицкая соскучилась по деньгам

55-летняя Ветлицкая прославилась в 1990-х годах, будучи участницей таких групп, как «Класс», «Рондо», «Мираж» и «Идея фикс», и как сольная исполнительница. В середине 2000-х годов она ушла со сцены и переехала в Испанию. Там она, как писали средства массовой информации, занималась тем, что воспитывала дочь, работала дизайнером и риэлтором и исповедовала индуизм.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что певица решила вернуться в Россию и возобновить музыкальную карьеру.

По сведениям «Телепрограммы», решение переехать в Испанию Ветлицкая приняла, так как ее карьера шла убыль неуклонно. Там она жила в маленьком городе Дения, выбранном в том числе потому, что россияне там почти не бывают. Сначала певица купила там квартиру, а затем виллу.

В Испании Ветлицкая действительно работала риэлтором, зарабатывала неплохо, занималась живописью, йогой и медитацией, писала музыку и стихи, но не пела, а вернуться на родину решила, потому что ее материальное положение стало затруднительным.