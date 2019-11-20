Изменившаяся Агузарова появилась на публике

Концерт состоялся в Кремлевском дворце, куда 57-летняя артистка прибыла с огромным чемоданом, в котором по всей видимости находился дополнительный наряд. Изначально, по данным издания, Агузарова была одета в темную куртку, косынку, белые ботильоны, а на голове красовалась тигровая шляпа. Однако спустя какое-то время, когда певица вышла к репортерам, на ней уже были чёрные узкие брюки, белая кофта, пиджак и чёрные туфли на огромной платформе.

Журналисты отметили, что на лице певицы нет ни одной морщинки, зато губы артистки заметно стали больше. Пресса отмечает, что Агузарова не в первый раз прибегает к косметологические процедурам.