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Изменившаяся Агузарова появилась на публике 

Рамблер 53 минуты назад
Изменившаяся Агузарова появилась на публике
Фото: Рамблер
Жанна Агузарова на концерте, посвящённом юбилею группы «Цветы» Стаса Намина, предстала перед зрителями в новом образе, сообщает «Комсомольская правда». Певица покрасилась в чёрный цвет, отказалась от челки и увеличила губы.
Концерт состоялся в Кремлевском дворце, куда 57-летняя артистка прибыла с огромным чемоданом, в котором по всей видимости находился дополнительный наряд. Изначально, по данным издания, Агузарова была одета в темную куртку, косынку, белые ботильоны, а на голове красовалась тигровая шляпа. Однако спустя какое-то время, когда певица вышла к репортерам, на ней уже были чёрные узкие брюки, белая кофта, пиджак и чёрные туфли на огромной платформе.
Журналисты отметили, что на лице певицы нет ни одной морщинки, зато губы артистки заметно стали больше. Пресса отмечает, что Агузарова не в первый раз прибегает к косметологические процедурам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», смена имиджа 60-летней Ларисой Гузеевой взбудоражила поклонников актрисы. Артистка перекрасилась в блондинку, а на одну из столичных вечеринок явилась в откровенном наряде. 5 ноября Гузеева выложила в соцсеть снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Жанна Агузарова , Лариса Гузеева , Стас Намин , Комсомольская правда
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