Сын Ротару сделал заявление 

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил ее намерение выступить в России.
«София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов», — сказал Евдокименко изданию «Подъем».
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на новогодних корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества.
Так, многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк пристыдила Ротару за выступления в стране, к которой «так плохо относится». Писатель Захар Прилепин напомнил, что Ротару не скрывает своей проукраинской позиции и помогает деньгами украинским военным в Донбассе.