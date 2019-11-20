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Сын Ротару сделал заявление 

Рамблер 39 минут назад
Сын Ротару сделал заявление
Фото: Instagram
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил ее намерение выступить в России.
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«София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов», — сказал Евдокименко изданию «Подъем».
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на новогодних корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества.
Так, многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк пристыдила Ротару за выступления в стране, к которой «так плохо относится». Писатель Захар Прилепин напомнил, что Ротару не скрывает своей проукраинской позиции и помогает деньгами украинским военным в Донбассе.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Захар Прилепин , Ангелина Вовк , София Ротару
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