Сын Ротару сделал заявление

«София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов», — сказал Евдокименко изданию «Подъем».

Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на новогодних корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества.