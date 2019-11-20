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Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме 

Рамблер 1 час назад
Михалкова прокомментировала эротическую сцену в фильме
Фото: РИА Новости
Актриса Анна Михалкова, сыгравшая главную роль в комедии «Давай разведемся!», отметила, что стоило дожить до сорока пяти лет, чтобы «наконец-то начать сниматься в эротических сценах». Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде».
По ее словам, сейчас наступил как раз тот момент, когда она может «выйти из зоны комфорта», так как «терять-то, в принципе, уже нечего».
«В «Давай разведемся!» у меня есть сцена, где я просто в трусах и в лифчике. Надо было дожить до 45 лет, чтобы наконец-то начать сниматься в эротических сценах!» — заявила Михалкова.
Актриса также отметила, что у нее уже гораздо меньше комплексов, чем раньше.
«Это приходит с опытом, с ростом профессионализма. Когда ты понимаешь, что твоя палитра уже достаточно богата, ты можешь позволить себе экспериментировать», — пояснила Михалкова.
«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram. Так, Анна Михалкова назвала сестру, которая младше ее на 12 лет «старшей». В свою очередь Надежда отметила, что «без младшей не было бы и старшей».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Михалкова , Комсомольская правда
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