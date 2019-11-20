Михалкова прокомментировала эротическую сцену в фильме

Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме

Актриса Анна Михалкова , сыгравшая главную роль в комедии «Давай разведемся!», отметила, что стоило дожить до сорока пяти лет, чтобы «наконец-то начать сниматься в эротических сценах». Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде»

По ее словам, сейчас наступил как раз тот момент, когда она может «выйти из зоны комфорта», так как «терять-то, в принципе, уже нечего».

«В «Давай разведемся!» у меня есть сцена, где я просто в трусах и в лифчике. Надо было дожить до 45 лет, чтобы наконец-то начать сниматься в эротических сценах!» — заявила Михалкова.

Актриса также отметила, что у нее уже гораздо меньше комплексов, чем раньше.

«Это приходит с опытом, с ростом профессионализма. Когда ты понимаешь, что твоя палитра уже достаточно богата, ты можешь позволить себе экспериментировать», — пояснила Михалкова.