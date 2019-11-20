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Шоу-бизнес

Заворотнюк регулярно видится с годовалой дочерью 

Рамблер 1 час назад
Заворотнюк регулярно видится с годовалой дочерью
Фото: РИА Новости
К Анастасии Заворотнюк в реабилитационный центр, где актриса проходит лечение, регулярно привозят её годовалую дочь Милу, сообщает «Комсомольская правда». Ребёнок узнает маму и играет с ней.
О встречах матери с дочкой изданию рассказал знакомый супруга артистки Петра Чернышова. Он также отметил, что фигурист в настоящее время очень загружен работой, поэтому стал реже приезжать к тяжело больной жене.
Источник «Комсомольской правды» подчеркнул, что пара решила родить ребёнка из-за проблем в семье, которые преследовали их последние несколько лет: якобы у Заворотнюк накопились претензии к мужу из-за его плотного гастрольного графика.
«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью. Приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило», — приводит издание слова собеседника.
Рождение Милы стало настоящим подарком для Чернышова, который «бредил появлением ребёнка». Болезнь актрисы оказалась для спортсмена настоящим ударом.
В августе, как ранее сообщал «Рамблер», появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Комсомольская правда
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