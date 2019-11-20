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Экс-муж Лолиты рассказал о несбывшейся мечте 

Рамблер 1 час назад
Экс-муж Лолиты рассказал о несбывшейся мечте
Фото: РИА Новости
Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов мечтал о ребенке. Об этом он рассказал в программе «Прямой эфир», пишет «Телепрограмма».
Иванов заявил, что обсуждал с Лолитой возможность родить общего ребенка, но она отказалась.
«Мы с Лолой разговаривали. Она не любит детей и не хочет детей иметь. А для меня, как для нормального и здорового мужчины, это чуть-чуть дисбаланс и диссонанс. Она говорила: «У тебя есть дочка, у меня есть дочка, зачем наш еще ребенок?»», — заявил он.
При этом Иванов затруднился с ответом, могло ли рождение ребенка спасти их брак с Милявской.
В эфире программы появилась также мать Дмитрия Надежда Иванова. Она заявила, что разница в возрасте Дмитрия и Лолиты сразу смутила ее и она советовала сыну найти молодую жену.
«Очень хотела, чтобы у них кто-то был, чтобы их радовал, но Лолита сказала «нет». Она сказала, что уже в возрасте и не родит, не хочет детей. А он ребенка очень хотел. Он предлагал ей, как по-современному ЭКО делают, но она не захотела. Был бы ребенок, я думаю, они бы жили», — поделилась мнением она.
Как ранее сообщал «Рамблер», 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов объявили о расставании в июле. В октябре стало известно, что Иванов подал документы на развод в Басманный суд Москвы. Тем временем, Лолита требует признать брак фиктивным. Защита певицы намерена доказать, что во время 9-летнего брака Иванов фактически состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Надежда Иванова , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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