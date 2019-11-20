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Шоу-бизнес

Скандал Кудрявцевой и Разина набирает обороты 

Рамблер 50 минут назад
Скандал Кудрявцевой и Разина набирает обороты
Фото: Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила продюсера Андрея Разина в желании «прохайпиться» на ее имени.
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Кудрявцева заявила, что Разин оскорбляет ее «всегда и везде», однако причина такого отношения ей неизвестна.
«Я не знаю, что ему от меня надо — пропиариться, прохайпиться», — сказала она «Комсомольской правде».
Напомним, Разин вмешался в скандал между Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым. Шепелев пошутил в Сети, что звал Леру стать «прикрытием» его нетрадиционной сексуальной ориентации.
В ответ на это Кудрявцева пригрозила рассказать о Шепелеве нечто нелицеприятное, а Разина возмутили ее угрозы.
«Если Кудрявцева не прекратит писать гадости, я открою рот и такое о ней расскажу… Ей конец!», — написал он у себя в Instagram.
Ранее Андрей Разин уже неоднократно нелицеприятно высказывался о Лере Кудрявцевой. Так, весной продюсер заявил, что в юности Кудрявцева была «обычной проституткой» и от нее не следует ждать порядочности.
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Комментарии9 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
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