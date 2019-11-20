Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!» 

Актер и сценарист Иван Охлобыстин назвал Софию Ротару «воистину олицетворением новой Украины».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Охлобыстин выразил уверенность, что половину гонораров, полученных от новых выступлений в «ненавистной ей России», артистка «честно передаст на боеприпасы в АТО для дальнейшего расстрела жителей Донбасса».
скриншот
«Белиссимо, Софочка!», — написал актер.
Кроме того, Охлобыстин поинтересовался, кто организует Софии Ротару ее российские концерты.
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на корпоративах в городах России. Ее возвращение на российскую сцену вызвало неоднозначную реакцию общества. Так, многолетняя ведущая «Песни года» Ангелина Вовк пристыдила Ротару за выступления в стране, к которой «так плохо относится». Писатель Захар Прилепин напомнил, что Ротару не скрывает своей проукраинской позиции и помогает деньгами украинским военным в Донбассе.