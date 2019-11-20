Охлобыстин о Ротару: «Белиссимо, Софочка!»

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Охлобыстин выразил уверенность, что половину гонораров, полученных от новых выступлений в «ненавистной ей России», артистка «честно передаст на боеприпасы в АТО для дальнейшего расстрела жителей Донбасса».

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«Белиссимо, Софочка!», — написал актер.

Кроме того, Охлобыстин поинтересовался, кто организует Софии Ротару ее российские концерты.