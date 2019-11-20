Феминизм в Instagram: названы богатейшие блогеры России

Феминизм в Instagram: Forbes назвал богатейших блогеров России

Журнал Forbes публикует рейтинг самых состоятельных российских блогеров на протяжении 14 лет. В последние годы приоритет соцсетей значительно изменился: в первую половину 2010-х во главе блогерских платформ стоял YouTube, а после 2015-го началась эпоха Instagram. Точный объем рынка российского сегмента приложения неизвестен, потому что значительная часть рекламных контрактов проходит неофициально, отмечает источник.

Согласно исследованиям маркетплейса блогеров GetBlogger, объем оборота рекламы в российском Instagram за 2018 год составил 10 млрд рублей, а к концу 2019-го он возрастет до 12-15 млрд рублей.

В исследовании компании Double Data участвовали аккаунты российских блогеров, число подписчиков которых превышает 2 млн человек. Далее из этого списка были выбраны 32 участника с наибольшим количеством рекламных публикаций в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. После изучения данных о стоимости рекламы у блогеров эксперты отобрали 15 человек, которые смогли заработать больше всего.

«После этого мы связались с этими блогерами и попросили их оценить релевантность исходных данных. В тех случаях, когда нам была предоставлена дополнительная информация, оценки были скорректированы. Также мы учитывали, что часть постов блогеры размещают по бартеру», — отмечается в исследовании.

Впоследствии специалисты выделили лидера рейтинга — им стала стала популярная телеведущая Ксения Собчак. На странице журналистки можно найти большое количество рекламных публикаций, которые появляются по несколько раз в неделю. Телеведущая, в частности, продвигает своим 6,8 млн подписчиков дорогие марки одежды, автомобили и даже алкоголь. Согласно исследованию, за указанный период это принесло Собчак $1,6 млн Второе место заняла телеведущая Регина Тодоренко, известная благодаря передаче «Орел и Решка». Недавно девушка вышла замуж за певца Влада Топалова , родила ему сына и начала вести шоу о материнстве «Регина +1». Новый статус Тодоренко отразился и на ее аккаунте с 7 млн подписчиков, где регулярно появляется реклама детских товаров, продуктов и многого другого. Годовой доход молодой мамы составил примерно $0,86 млн Такую же сумму заработала самая популярная девушка российского сегмента Instagram Ольга Бузова. В августе Forbes отмечал, что певица, телеведущая и ресторатор является самым «дорогим» российским блогером — стоимость одного рекламного поста на ее странице составляет 1 млн рублей.

Любопытно, что в топ-15 блогеров с самым высоким доходом в Instagram попали всего двое мужчин — автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев (четвертое место), заработавший в соцсети $0,57 млн, а также чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга звезд Forbes в 2019 году Хабиб Нурмагомедов с почти такой же суммой (седьмая строчка).

Директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин считает, что причиной гендерного перевеса стали особенности контента. По его мнению, публикации женщин-блогеров зачастую интересны подписчикам обоих полов, чего не скажешь о постах в аккаунтах мужчин.

Телеведущая и бывший виджей телеканала MTV Ирена Понарошку, активно пропагандирующая на своей странице здоровый образ жизни и защиту окружающей среды, в беседе с «Газете.Ru» комментировать приведенные Forbes цифры не стала, однако призналась, что ей приятно оказаться в данном рейтинге.

«Не хотелось бы комментировать, но мне было приятно попасть в этот список», — сказала звезда, по информации источника, заработавшая в соцсети $0,43 млн Актриса Наталья Рудова, чей доход в Instagram составил $0,4 млн, поделилась со своими подписчиками в соцсети новостью о включении ее в список Forbes.

«Я попала в список Forbes! Могла ли я когда-то предположить, что такое произойдет?! Я об этом не думала, честно. Честно шла к своей цели! Спасибо всем вам! Люблю! Летим дальше!» — написала Рудова.

При этом в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» директор актрисы Ангелина Дубровская, которая также работает с Ксенией Бородиной , Анной Седоковой, Анастасией Решетовой и другими звездами, усомнилась в достоверности данных рейтинга.

«На основании чего строился рейтинг, мне неясно, потому что туда не попали многие люди из топ-10 российского сегмента Instagram — сейчас наиболее платежеспособные рекламодатели стараются выбирать блогеров из этого списка. Почему, например, в этот список не попали Бородина, Ивлеева, Тимати или Решетова?» — задалась вопросом Дубровская.

Она также отметила, что многие рекламные посты публикуются в Instagram без ссылки на спонсоров, и пользователи зачастую даже не понимают, что это реклама. По словам Дубровской, самым важным пунктом, который необходимо учитывать при подсчете заработка блогеров, является реклама в исчезающих за сутки «сторис».

«Их охват сейчас больше, чем у постов — поэтому они более эффективные. Если считать только по рекламным постам, то, наверное, озвученные Forbes суммы верны. В общем, на мой взгляд, рейтинг составлен неправильно», — считает менеджер.