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«Петь точно не будет»: Гагарина отказала сыну в участии в шоу «Голос. Дети» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Гагарина отказала сыну в участии в «Голосе»
Фото: РИА Новости
В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина рассказала о своем 12-летнем сыне Андрее. По словам исполнительницы, ее старший наследник вряд ли появится на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети». Сейчас у юноши ломается голос и ему «не до проекта». Однако с музыкой отпрыск певицы связан неразрывно. Пасынок Дмитрия Исхакова играет на пианино. По словам Полины, юноша будет аккомпанировать ей на сольном концерте в «Мегаспорте» 29 ноября. Гагарина добавила, что это для него это не впервые, ранее мальчик уже выступал на сцене вместе с ней.
«Мне кажется, Андрей очень талантливый пианист, но петь он точно не будет», — отметила Полина.
Помимо ежедневных занятий в музыкальной школе, Андрей посещает бассейн и уделяет внимание иностранным языкам, в частности, английскому. Сын Полины хорошо учится в школе, и пока на вокал времени у него не остается.
Еще в 2016 году исполнительница рассказала о способностях мальчика к пению и возможном участии Андрея в вокальном проекте «Голос. Дети». Об этом знаменитость говорила в эфире шоу, в беседе с телеведущим Дмитрием Нагиевым.
Сейчас Полина Гагарина старается как можно больше времени проводить со своими детьми и мужем Дмитрием Исхаковым, уделять им больше внимания. Свою двухлетнюю дочь Мию она называет «большой хулиганкой», но при этом отмечает, что девочка «крайне артистична» и обладает феноменальной памятью. В интервью певица также поделилась с читателями, что не против завести третьего ребенка, но пока выбранная профессия не позволяет ей задуматься о декрете.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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