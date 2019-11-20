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Муж Бородиной попал в больницу с травмами лица 

Рамблер 2 часа назад
Муж Бородиной попал в больницу с травмами лица
Фото: Instagram
Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице заметны ссадины.
«Кто-то пьянствует, кто-то ***, кто-то бегает по городу от омона, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Как именно он получил травмы, Омаров не уточнил.
Интернет-пользователи предположили, что Омарова «нокаутировала» дочь.
«Пострадал от рук собственной Доченьки. Не вовремя надумал переключить ТВ», — заявила @natali_hair_krg.
«Зубы лечит видно же», — возразила @naymanlika.
Бородина и Омаров женаты четыре года. В 2016 году они планировали развестись. Как сообщал «Рамблер», телеведущая рассказала, что они снова сблизились благодаря дочери Теоне.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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