Муж Бородиной попал в больницу с травмами лица

«Кто-то пьянствует, кто-то ***, кто-то бегает по городу от омона, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Как именно он получил травмы, Омаров не уточнил.

Интернет-пользователи предположили, что Омарова «нокаутировала» дочь.

«Пострадал от рук собственной Доченьки. Не вовремя надумал переключить ТВ», — заявила @natali_hair_krg.

«Зубы лечит видно же», — возразила @naymanlika.

Бородина и Омаров женаты четыре года. В 2016 году они планировали развестись. Как сообщал «Рамблер», телеведущая рассказала, что они снова сблизились благодаря дочери Теоне.