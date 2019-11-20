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Зачем ты сюда едешь?: Вовк возмутило поведение Ротару 

Рамблер 44 минуты назад
Телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала возвращение Софии Ротару на российскую сцену.
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В разговоре с «Царьградом» многолетняя ведущая «Песни года» призналась, что ее поражает и удивляет позиция Ротару.
«Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами?», — возмутилась ведущая.
Она заявила, что на месте Софии Ротару не поехала бы в Россию, как бы ни были нужны деньги.
«Я понимаю, артист — вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — сказала Вовк.
Телеведущая воззвала к совести Ротару и выразила мнение, что у человека должна быть «честная, принципиальная» жизненная позиция.
«Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране», — заключила Ангелина Вовк.
Как ранее сообщал «Рамблер», София Ротару, не приезжавшая в РФ с 2018 года, планирует принять участие в концертах «Песня года» и «Легенды Ретро FM», а также рассматривает возможность выступлений на корпоративах в городах России.
Комментарии828 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ангелина Вовк , София Ротару , Царьград ТВ
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