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«Человек на разломе судьбы»: ведунья предупредила Литвинову о сложностях в 2020 году 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ренату Литвинову предупредили о сложностях в новом году
Фото: РИА Новости
На личной страничке в Instagram Рената Литвинова поделилась с подписчиками малоприятной историей, рассказав о том, что в последнее время у нее очень часто бьются бокалы. Сама актриса не может понять, с чем это связано.
«Регулярно ломаются бокалы прямо в руках — что же это означает?» — задалась вопросом Рената, пытаясь разгадать непонятную для нее загадку.
За ответом корреспондент Teleprogramma.pro обратился к ведунье Саоне, которая нашла магический след во всей этой истории. По словам экстрасенса, бокалы в руках Литвиновой разбиваются далеко не случайно. Часто это говорит о том, что человек скоро овдовеет, или же потеряет кого-то из близких.
«В магических кругах это называется Тень Вдовы. Если такое часто повторяется (бьются бокалы), то человек стоит как бы на разломе судьбы», — уверяет Саона.
Подобный знак ведунья отнесла к своего рода предупреждению: экстрасенс уверена, что каждый человек может исключить появление каких-то судьбоносных моментов, если правильно трансформирует энергию во Вселенную. А дарованные знаки свыше действуют, как напоминание о необходимости более внимательно относится к своим близким, не допуская возникновения определенных критических моментов особенно по отношению к здоровью.
«Касательно Ренаты Литвиновой могу сказать: так как она официально не состоит в браке, то предупреждение направленно в сторону человека, имеющего к ней отношение. Сама Рената очень любит магию — она пользовалась предсказаниями и услугами специалистов. Так же хочу сказать, что высшие силы к ней благосклонны и потому она получила такой знак. В этом году я не вижу вокруг нее каких-либо потерь, а вот следующий год, по максимуму побуждает ее к внимательности. Все мы входим в сложный 2020 год», — экспертно резюмировала Саона.
Особое внимание ведунья советует обратить на здоровье, отметив, что будущий год в финансовом плане вряд ли принесет разочарование для большинства людей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Рената Литвинова
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