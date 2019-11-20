Ренату Литвинову предупредили о сложностях в новом году

«Человек на разломе судьбы»: ведунья предупредила Литвинову о сложностях в 2020 году

На личной страничке в Instagram Рената Литвинова поделилась с подписчиками малоприятной историей, рассказав о том, что в последнее время у нее очень часто бьются бокалы. Сама актриса не может понять, с чем это связано.

«Регулярно ломаются бокалы прямо в руках — что же это означает?» — задалась вопросом Рената, пытаясь разгадать непонятную для нее загадку.

За ответом корреспондент Teleprogramma.pro обратился к ведунье Саоне, которая нашла магический след во всей этой истории. По словам экстрасенса, бокалы в руках Литвиновой разбиваются далеко не случайно. Часто это говорит о том, что человек скоро овдовеет, или же потеряет кого-то из близких.

«В магических кругах это называется Тень Вдовы. Если такое часто повторяется (бьются бокалы), то человек стоит как бы на разломе судьбы», — уверяет Саона.

Подобный знак ведунья отнесла к своего рода предупреждению: экстрасенс уверена, что каждый человек может исключить появление каких-то судьбоносных моментов, если правильно трансформирует энергию во Вселенную. А дарованные знаки свыше действуют, как напоминание о необходимости более внимательно относится к своим близким, не допуская возникновения определенных критических моментов особенно по отношению к здоровью.

«Касательно Ренаты Литвиновой могу сказать: так как она официально не состоит в браке, то предупреждение направленно в сторону человека, имеющего к ней отношение. Сама Рената очень любит магию — она пользовалась предсказаниями и услугами специалистов. Так же хочу сказать, что высшие силы к ней благосклонны и потому она получила такой знак. В этом году я не вижу вокруг нее каких-либо потерь, а вот следующий год, по максимуму побуждает ее к внимательности. Все мы входим в сложный 2020 год», — экспертно резюмировала Саона.

Особое внимание ведунья советует обратить на здоровье, отметив, что будущий год в финансовом плане вряд ли принесет разочарование для большинства людей.