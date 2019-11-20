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Муж Лолиты обратился в полицию 

Рамблер + ещё 36 20 ноября 2019
Муж Лолиты обратился в полицию
Фото: ТАСС
Социальные сетей и электронная почта мужа певицы Лолиты Милявской Дмитрия Иванова были взломаны. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Мэш», он сам заявил в полицию.
45-летний Иванов — тренер по сквошу и фитнесу. Летом, как сообщал «Рамблер», 56-летняя Милявская объявила о расставании с ним по причине недовольства «какими-то вещами» друг в друге.
Полторы недели назад адвокат певицы Сергей Жорин заявил, что супруг на протяжении двух лет изменял его клиентке, а узнала она об этом уже после расставания, когда обнаружила соответствующую переписку мужа. По этой причине юрист подал иск о признании брака фиктивным.
Между тем, по сведениям «Мэша», не так давно Дмитрий Иванов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что некто неправомерно получил доступ к его электронной почте и странице в социальной сети фейсбук и нарушил его право на тайну переписки, опубликовав ее, переписку, в интернете.
В этой связи тренер просит полицию возбудить дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , МВД
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