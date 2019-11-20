Муж Лолиты обратился в полицию

45-летний Иванов — тренер по сквошу и фитнесу. Летом, как сообщал «Рамблер», 56-летняя Милявская объявила о расставании с ним по причине недовольства «какими-то вещами» друг в друге.

Полторы недели назад адвокат певицы Сергей Жорин заявил, что супруг на протяжении двух лет изменял его клиентке, а узнала она об этом уже после расставания, когда обнаружила соответствующую переписку мужа. По этой причине юрист подал иск о признании брака фиктивным.

Между тем, по сведениям «Мэша», не так давно Дмитрий Иванов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что некто неправомерно получил доступ к его электронной почте и странице в социальной сети фейсбук и нарушил его право на тайну переписки, опубликовав ее, переписку, в интернете.

В этой связи тренер просит полицию возбудить дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».