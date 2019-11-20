Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество

«Норковая шуба, рубиновые часы»: Собчак восхитилась богатством Гай Германики 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Собчак восхитилась богатством Гай Германики
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в свое YouTube-шоу пригласила режиссера Валерию Гай Германику. Первое, на что ведущая обратила внимание, это изменения, которые произошли в артхаусном режиссере, которая раньше выглядела, как панк. Теперь девушка дышит благосостоянием и буржуазностью.
Встречу с Собчак Германика назначила в салоне красоты, ведущая с порога заметила на руке своей собеседницы швейцарские часы Ulysse Nardin с бриллиантами и рубинами. По данным ведущей, они стоят 445 тысяч евро. «Настоящие?», — спросила звезда «Дома-2». «По-моему, ты Pandora перерекламировала, настоящие от подделки отличить уже не можешь», — резко ответила Гай Германка и набросила на плечи норковую шубу.
«Лера, видно, что у тебя жизнь поменялась: норковая шуба, рубиновые часы. Артхаусный режиссер меняет цвет», — заметила Собчак.
Позже она сделала более громкое заявление, сказав, что Валерия «сделала лоботомию». Режиссер не стала отрицать, что сильно изменилась со времен работы над сериалом «Школа», но в душе она остается все тем же панком.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Teleprogramma.pro: последние новости
Заворотнюк перестали беспокоить головные боли и улучшился аппетит Заворотнюк перестали беспокоить головные боли и улучшился аппетит Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку Без фотошопа: Анджелина Джоли показала худую изможденную руку
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену 33
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 9
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 161
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 69
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 130
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение