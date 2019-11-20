США вводят санкции против красоты русских женщин

Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России — жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники.

Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная-2019». «В этом году дирекция конкурса „Мисс Вселенная“ очень поздно сообщила даты и место проведения финала — США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — рассказала директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

При этом в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне, примет участие гражданка России Алина Санько.

Отметим, что Британия, несмотря на обострение отношений с нашей страной, визовый режим для граждан России серьезно не усложняла, более того, многие «отказники» Шенгена без серьезных проблем получают разрешение на въезд. Пожалуй, единственным человеком, пострадавшим от английского негостеприимства, стал Роман Абрамович , которому полтора года назад не продлили визу. Миллиардер с тех пор получил израильское гражданство, которое дает право на безвизовый въезд на Альбион, но, как говорят, обиделся на британцев за неблагодарность и бывает в Лондоне крайне редко.

США же ужесточили визовый режим для граждан России настолько серьезно, что под санкции иногда попадают даже украинские граждане. И это несмотря на то, что благодаря импичменту Трампа даже далекие от политики американцы через 28 лет наконец-то поняли, что Россия и Украина — это разные государства.

Только со второй попытки получила визу украинская красавица.

Как написала у себя в Facebook председатель оргкомитета украинского национального этапа конкурса Анна Филимонова , уроженке Запорожья Анастасии Субботе, которая должна представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», при первой подаче документов отказали в получении американской визы.

«Сотрудник посольства США … спросил о цели получения визы в США. Анастасия, свободно владеющая английским языком, подробно ответила на его вопрос и передала официальные документы». Просмотрев бумаги, сотрудник посольства сообщил, что их уже подавали прежде и поставил отказ в получении визы, написала Филимонова и попросила у посла Уильма Тейлора помощи.

Просьба была услышана — благодаря личному вмешательству Тейлора Субботе дали визу.

Вообще, крайне странно, что на фоне безжалостной критики диснеевских мультфильмов за сексизм, расизм и прочие «измы», а также на фоне попыток запретить выставки Поля Гогена из-за того, что художник женился на 13-летней таитянке, женские конкурсы красоты, по сути своей мало отличающиеся от конкурсов на самую большую тыкву или самую пушистую кошку, продолжают процветать.

Как и в случае с Саудовской Аравией, традиционно попадающей в «слепое пятно» как феминисток, так и других борцов за права человека, регулярно критикующих за разнообразные нарушения Россию и другие европейские страны, конкурсы красоты почему-то практически игнорируются теми, кому, казалось бы, по статусу положено требовать немедленного запрета этого апофеоза объективизации и дегуманизации женского пола. Причем «Мисс Вселенная», ранее принадлежавшая «сексисту номер один в мире» Дональду Трампу — это далеко не единственный подобный конкурс мирового масштаба. Еще есть «Мисс Мира», «Мисс Интернешл» и «Мисс Земля».

Разумеется, все конкурсы не игнорируют гуманитарную повестку, участницы со сцены говорят о проблемах экологии и выступают за мир во всем мире, как в известном голливудском фильме «Мисс Конгениальность». Но суть от этого не меняется. Девушек оценивают в первую очередь по внешним данным, что противоречит всем тенденциям мирового феминизма, но никаких серьезных действий по бойкоту конкурсов красоты не предпринимаются.

Это, конечно, в очередной раз наводит на мысль о том, что практически весь современный «активизм» — это, в первую очередь, политика и бизнес. Почему-то главными виновниками экологических бед оказываются «неправильные» с точки зрения западного истеблишмента страны, а про права человека говорить вообще не приходится. Сотни жертв в одной стране полностью игнорируются на фоне слезинки ребенка в другой стране, которую по случайному совпадению надо немедленно разбомбить, и в которой, тоже совершенно случайно, богатые залежи нефти.

Видимо, владельцы конкурсов красоты сумели каким-то образом мотивировать феминисток разных стран, чтобы те не обращали на них внимания, ограничиваясь лишь дежурными заявлениями о недопустимости «объективизации». Сравните с массированными чайлд-фри кампаниями, в ходе которых феминистки буквально едят землю.

Поэтому неучастие России в конкурсе «Мисс Вселенная» вполне можно было бы преподнести как борьбу с объективизацией женщин. Но, разумеется, никто этого делать не будет. Феминистки — по своим известным только им причинам, а все остальные — потому что не видят ничего страшного в том, что красивые девушки добровольно выходят на сцену и говорят о необходимости борьбы за мир во всем мире.

Просто приходится констатировать, что США окончательно превратились в закрытую страну, использующую свой жесткий визовый режим для того, чтобы не пускать к себе неугодных им дипломатов, спортсменов, а теперь и красавиц.

Наивно думать, что это будет касаться только России, а всем остальным визы будут давать, хоть и со второго раза. В этом деле главное — начать, а дальше проблемы со въездом в США могут начаться у граждан абсолютно всех стран мира. Собственно, в истории такое уже бывало, когда гражданина Британии Чарльза Чаплина выслали из США в разгар маккартизма.

Так что ничто не ново под луной. И как Голливуд ничего не приобрел от высылки Чаплина, так же и конкурс «Мисс Вселенная» без российских участниц, безусловно, будет менее интересным.