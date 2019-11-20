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Общество

Воскресную службу Канье Уэста вписали в историю христианства 

Lenta.ru 2 часа назад
Выступление Канье Уэста вписали в историю христианства
Фото: РИА Новости
Американский рэпер Канье Уэст принял участие в воскресной службе в Хьюстоне, штат Техас. Мероприятие побило рекорды по онлайн-просмотрам, утверждает TMZ.
Выступление Уэста, транслировавшееся через несколько аккаунтов на Facebook и YouTube, посмотрели 4,17 миллиона человек. Также служба звучала в эфире радио SiriusXM, в скором времени ее запись собираются показать на телевидении.
Журналисты со ссылкой на «источники в христианских кругах» назвали выступление Уэста одним из самых массовых за последнее время событий, связанных с христианством. При этом на службу Папы Франциска в Маниле в 2015 году, как сообщала служба «Би-би-си», пришло шесть миллионов человек.
10 ноября Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.
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Теги:
Шоу-бизнес , Канье Уэст , ФРАНЦИСК
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