Выступление Канье Уэста вписали в историю христианства

Воскресную службу Канье Уэста вписали в историю христианства

Американский рэпер Канье Уэст принял участие в воскресной службе в Хьюстоне, штат Техас. Мероприятие побило рекорды по онлайн-просмотрам, утверждает TMZ.

Выступление Уэста, транслировавшееся через несколько аккаунтов на Facebook и YouTube, посмотрели 4,17 миллиона человек. Также служба звучала в эфире радио SiriusXM, в скором времени ее запись собираются показать на телевидении.

Журналисты со ссылкой на «источники в христианских кругах» назвали выступление Уэста одним из самых массовых за последнее время событий, связанных с христианством. При этом на службу Папы Франциска в Маниле в 2015 году, как сообщала служба «Би-би-си», пришло шесть миллионов человек.

10 ноября Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году.