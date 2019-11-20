Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество

«До сих пор тошнит»: после шуток Шепелева Кудрявцевой привезли борщ с марлей 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Тошнит»: Кудрявцева пожаловалась на борщ с марлей
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцева не так давно повздорила с Дмитрием Шепелевым. Ей не понравилось высказывание коллеги, которое он сделал в соцсети. Когда возлюбленного покойной Жанны Фриске назвали мужчиной нетрадиционной ориентации, то он пошутил, что предлагал Лере быть прикрытием. Кудрявцева приняла это на свой счет и ополчилась против Дмитрия. Сам он вскоре дал понять, что не понимает такой реакции на безобидные слова.
А теперь с Лерой произошел еще один неприятный инцидент. Накануне вечером после тяжелого рабочего дня она заказала с коллегами еду из ресторана, чтобы восполнить силы. Девушка начала есть борщ, но тут ее ждал ужасающий сюрприз. Она достала несъедобный ингредиент из баночки с едой. Возмущению телеведущей не было предела.
«Ребят! Вы серьёзно? Марля! В борще! Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает», — написала Кудрявцева.
Она зафиксировала на фото и видео испорченное блюдо, к слову, не самого дешевого заведения. Поклонники присоединились к возмущенной Лере. Многие отметили, что такое недопустимо. Лариса Гузеева и вовсе не смогла сдержаться и начала употреблять нецензурную брань. «****** лютый», — заявила она. «Моя девочка. Я как представлю сколько говна я съела за эти годы в виде кинокорма..», — добавила Лариса. Отметим, что сейчас ведущая «Давай поженимся» находится в детокс-клинике, где худеет на особом питании.
«Твари. Спецом всё. Уверена. Посмотри на эти рожи, кого берут на работу! Они Людей ненавидят! Ломятся все в Москву: злые, хотят всего и сразу, а совести нуль», — продолжила тираду Гузеева.
Пользователи Сети подхватили. Они предположили, что такой необычный борщ мог быть прислан Шепелевым. «Курьер случайно не был похож на Шепелева?», «Заплатили, наверное, как за четверть коровы», «Ого! Это как минимум неприятно!», — прокомментировали пост подписчики. После этого Кудрявцева призналась, что еще не отошла от случившегося: «До сих пор тошнит».
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Teleprogramma.pro: последние новости
Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр «Все, что не укладывается в твоей голове – дико!»: Гай Германика резко ответила Собчак «Все, что не укладывается в твоей голове – дико!»: Гай Германика резко ответила Собчак Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лариса Гузеева , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену 36
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 10
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 163
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 69
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 130
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение