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Общество

«Меня растоптало»: Гагарина объяснила слёзы после выступления отца Егора Клинаева 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
«Меня растоптало»: Гагарина объяснила слёзы на «Голосе»
Фото: РИА Новости
Дмитрий Юрьевич — отец покойного актера сериала «Физрук» Егора Клинаева, который погиб в результате ДТП на МКАД, в память о сыне решил принять участие в восьмом сезоне вокального проекта «Голос» на Первом канале. Из всех наставников к музыканту повернулся только Сергей Шнуров. Позже в интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина объяснила свои слёзы на выступлении Дмитрия.
Исполнительница не смогла сдержать эмоций, увидев отца покойного Егора на сцене. Пожелав мужчине стойкости и сил для прохождения дальнейших этапов, отметив его музыкальное дарование, Полина поспешила в гримерную, не скрывая от присутствующих свои слезы.
По словам Гагариной, она знала Егора, когда тот был еще маленьким мальчиком. Юноша всегда присутствовал в их музыкальной компании, а потом стал интересоваться кино. Клинаев сыграл одну из ролей в сериале «Физрук» вместе с Дмитрием Нагиевым.
Полина отметила, что она запомнила Егора как парня, увлекающегося музыкой, а не как актера. Разумеется, певица знала все о произошедшей с ним трагедии. Смерть Егора исполнительница восприняла очень близко. Она до сих пор скорбит и соболезнует родным юноши.
Отец покойного Егора Клинаева пришел на вокальный проект "Голос" в память о сыне (Фото: кадр из программы "Голос")
А когда Гагарина услышала голос Дмитрия Клинаева на слепых прослушиваниях, то не смогла сдержать слёз. Полина призналась, что почти сразу его узнала, еще до того, как их кресла повернулись к сцене.
«И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его», — добавила певица.
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Теги:
Шоу-бизнес , Егор Клинаев , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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