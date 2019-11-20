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Гарик Сукачев: мне точно нужно было «закопать» группу «Браво» 

Газета.Ru 2 часа назад
«Мне точно нужно было закопать группу „Браво“
Фото: ТАСС
Рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал, было ли желание отомстить группе "Браво".
"Мне точно нужно было "закопать" группу "Браво". А как еще, когда мне фактически выдали черную метку и сказали: "Гуляй, Вася!" Конечно, про себя я произнес: "Ладно! Дайте мне один год, и я вас уничтожу на корню", — и сделал это. Правда, не до конца.
"Потому что к ним пришла великая Жанна Агузарова. На земле только раз рождаются такие гениальные голоса, гениальные женщины. Я обожал ее до дрожи и обожаю до сих пор", — цитируют его "Известия".
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Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Сукачев , Жанна Агузарова , газета "Известия"
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