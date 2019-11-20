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Пугачёва напугала поклонников неважным видом 

News.ru + ещё 1 33 минуты назад
«Ужасно выглядит»: Пугачева напугала поклонников
Фото: globallookpress.com
Алла Пугачёва выступавшая на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», встревожила поклонников неважным видом. Под занавес Примадонна исполнила пару хитов группы: «Распахни своё окно» и «Мы желаем счастья вам».
После концерта журналисты стали брать у певицы интервью, но артистка отвечала на вопросы растерянно и невпопад. А в конце на вопрос, вспомнила ли она молодость, Примадонна и вовсе заявила, мол, чего её вспоминать — «я и так молодая», после чего удалилась в гримёрку.
Ошарашенные журналисты остались в некотором недоумении. Недоумение вызвало и впечатление от виде беседы Пугачёвой с прессой, опубликованное Дни.ру.
Поклонники отметили, что выглядит певица неважно: подкачали и причёска, и поведение, и усталый вид звезды.
Сдала она сильно, отекшая какая-то. На голове мрак полный, — делятся впечатлением одни.
Ужасно выглядит, старая, больная, — подтверждают своё разочарование другие.
Ранее News.ru сообщал, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию у её поклонников. Более того, некачественный снимок 70-летней певицы заставил людей заговорить о сборе средств на покупку для звезды нового телефона с хорошей камерой.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Стас Намин , Алла Пугачева
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