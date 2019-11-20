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«Мрак полный»: Пугачева удивила поклонников внешним видом 

Рамблер + ещё 2 38 минут назад
Певица Алла Пугачева «старая», «больная» и «сдала сильно». Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «Телепрограмма».
Вчера, как сообщал «Рамблер», группа музыканта Стаса Намина «Цветы» дала в Кремле концерт по случаю своего 50-летия. Пугачева приняла в нем участие — вместе с «Цветами» исполнила их песни «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам».
После мероприятия за его кулисами певица ответила на несколько вопросов журналистов. Это было заснято на видео. На кадрах видно, что Пугачева отвечает несколько растерянно, не всегда понимая, о чем ее спрашивают.
«Я и так молодая», — заявила она, например, в ответ на вопрос о том, вспомнила ли свою молодость.
Пользователей социальных сетей озадачило как поведение певицы, так и ее внешний вид, в том числе прическа, которая казалась растрепанной. Вид Пугачевой многие комментаторы сочли «неважным».
«Ужасно выглядит — старая, больная», — написал один из них, в то время как другой заявил, что певица «сдала сильно», а на голове у нее «мрак полный».
Комментарии15 
Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Стас Намин , Алла Пугачева
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