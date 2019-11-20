«Мрак полный»: Пугачева удивила поклонников внешним видом

Вчера, как сообщал «Рамблер», группа музыканта Стаса Намина «Цветы» дала в Кремле концерт по случаю своего 50-летия. Пугачева приняла в нем участие — вместе с «Цветами» исполнила их песни «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам».

После мероприятия за его кулисами певица ответила на несколько вопросов журналистов. Это было заснято на видео. На кадрах видно, что Пугачева отвечает несколько растерянно, не всегда понимая, о чем ее спрашивают.

«Я и так молодая», — заявила она, например, в ответ на вопрос о том, вспомнила ли свою молодость.

Пользователей социальных сетей озадачило как поведение певицы, так и ее внешний вид, в том числе прическа, которая казалась растрепанной. Вид Пугачевой многие комментаторы сочли «неважным».