«Ей наступит конец»: Разин угрожает Кудрявцевой

«Ей вообще наступит конец»: Разин угрожает Кудрявцевой из-за Шепелева

За то, что Кудрявцева выступила против Шепелева, Разин пообещал ей устроить нечто, от чего ей «мало не покажется». Он намекнул подписчикам, что якобы знает нечто о том, какой образ жизни ранее вела телеведущая и каким образом попала в Москву. «Если я рот открою, то ей вообще наступит конец», — заверил продюсер.

Он призвал Леру «одуматься» и оставить Дмитрия в покое, учитывая, какое горе тот пережил.

«Я встану на сторону Димы и в одиночку её просто разгромлю», — подытожил Разин.