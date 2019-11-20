Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан
Общество

«Ей конец»: Разин угрожает Кудрявцевой 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram жестко высказался по поводу конфликта Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева, пообещав выложить разоблачение, если ведущая «не прекратит писать гадости».
Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал в Instagram фото со своей девушкой. Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие». На что Шепелев в шутку отметил, что предлагал быть прикрытием «Лере, но она не смогла». В свою очередь Кудрявцева резко отреагировала на шутку, напомнив ведущему, что все молчат только из-за его сына.
Андрей Разин на своей странице разместил пост, в котором призвал Леру Кудрявцеву оставить Дмитрия Шепелева в покое, отметив, что у него есть информация «о том образе жизни, который она вела и о том, как попала в Москву». Позднее этот пост был удален.
Своим подписчикам продюсер объяснил удаление поста тем, что убирает «все в отношении Кудрявцевой», потому что «вообще не считает её достойным человеком».
«А в отношении Димы Шепелева я одно могу сказать: если она не прекратит писать о нём гадости и высказываться подобным образом, то я выложу её полное разоблачение на своей странице. Хоть я и не знаком лично с Димой, никогда с ним не встречался и не общался, но эта ситуация меня настолько тронула, что остаться в стороне я не могу», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Комментарии21 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Дима Шепелев , Андрей Разин , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 116
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 11
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 129
Зеленского назвали «могильщиком» Украины
Зеленского назвали «могильщиком» Украины 18
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение