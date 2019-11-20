«Ей конец»: Разин угрожает Кудрявцевой

Как сообщал «Рамблер», ранее Шепелев опубликовал в Instagram фото со своей девушкой. Один из пользователей заявил, что ведущий — гей, а его подруга — «прикрытие». На что Шепелев в шутку отметил, что предлагал быть прикрытием «Лере, но она не смогла». В свою очередь Кудрявцева резко отреагировала на шутку, напомнив ведущему, что все молчат только из-за его сына.

Андрей Разин на своей странице разместил пост, в котором призвал Леру Кудрявцеву оставить Дмитрия Шепелева в покое, отметив, что у него есть информация «о том образе жизни, который она вела и о том, как попала в Москву». Позднее этот пост был удален.

Своим подписчикам продюсер объяснил удаление поста тем, что убирает «все в отношении Кудрявцевой», потому что «вообще не считает её достойным человеком».